Großes Interesse am «RTL Aktuell Spezial», was auch «Der Preis ist heiß» beflügelt

Quotennews

Ganz oben auf der Tagesrangliste der jüngeren Gruppe wurde gestern die Sonderausgabe zur Hitze verortet.



RTL eröffnete die gestrige Primetime zunächst mit der Sondersendungund geht hier auf Probleme wie Hitze und Trockenheit ein, welche das Leben der Menschen in diesem Sommer sicherlich begleiten werden. Bei 2,15 Millionen Zuschauern war das Interesse an dieser aktuellen Thematik groß. Der Sender fuhr somit hohe 10,4 Prozent Marktanteil ein. Mit 0,77 Millionen Jüngeren fuhr man sogar den Tagessieg in der jüngeren Gruppe ein. Es stand eine hervorragende Quote von 18,8 Prozent auf dem Papier.In der Vorwoche war die Neuauflage der Showfür eine zweite Staffel ins RTL-Programm zurückgekehrt. Wie gewohnt führt Kult-Moderator Harry Wijnvoord durch das Revival der Gameshow und wird dabei von Announcer Thorsten Schorn unterstützt. Die Kandidaten müssen die verschiedensten Preise schätzen und darauf achten, dass sie dabei den Wert bloß nicht überbieten.Vergangenen Mittwoch fand das Format mit 1,50 Millionen Fernsehenden ins Programm zurück. Mit passablen 7,0 Prozent Marktanteil ließ der Sender hier noch etwas Luft nach oben. Auch die 0,44 Millionen Umworbenen scheiterten mit soliden 9,8 Prozent knapp an der Hürde des Senderschnitts. Gestern vergrößerte sich das Publikum auf 1,69 Millionen Menschen, so dass nun gute 8,2 Prozent Marktanteil erzielt wurden. Die 0,45 Millionen landeten nun bei überdurchschnittlichen und gleichzeitig zweistelligen 10,6 Prozent.