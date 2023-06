«Never Have I Ever» war ein Hit

International

In den Netflix-Charts räumte die Serie in der vergangenen Woche ab.

In der ersten vollen Woche ihrer Verfügbarkeit ist die vierte und letzte Staffel vonauf Platz eins der wöchentlichen Netflix-Zuschauercharts für den 12. bis 18. Juni gesprungen. Seit Dienstag hat Netflix damit begonnen, die Zuschauerzahlen nach der geschätzten Anzahl der Zuschauer und nicht mehr nach den gesehenen Stunden zu berechnen. Der Streamer berechnet dies, indem er die Anzahl der Stunden, die ein Projekt gesehen wurde, durch seine Laufzeit teilt. Demnach kam die vierte «Never Have I Ever»-Staffel in dieser Woche auf 11,5 Millionen Aufrufe.Obwohl sich die Serie in der Rangliste verbessert hat, sind die Zuschauerzahlen im Vergleich zur letzten Woche gesunken, als sie mit 15,5 Millionen Zuschauern in den ersten vier Tagen ihrer Verfügbarkeit den zweiten Platz belegte. Die Rückkehr von «Never Have I Ever» hat auch die vorherigen Staffeln in den Charts nach vorne gebracht, wobei Staffel eins mit 2,6 Millionen Aufrufen auf Platz acht landete und Staffel zwei mit 2,3 Millionen Aufrufen das untere Ende der Charts abrundete.Der meistgesehene Netflix-Titel der Woche befand sich jedoch auf der Liste der englischsprachigen Filme: «Extraction 2» wurde in den ersten drei Tagen seiner Verfügbarkeit von schätzungsweise 42,8 Millionen Menschen angesehen und brachte «Extraction» mit 9,6 Millionen Aufrufen wieder auf Platz zwei der Kinocharts. Der zweite Platz der englischen TV-Liste ging an die sechste Staffel von. Die Science-Fiction-Serie kehrte am 15. Juni nach vier Jahren zu Netflix zurück und erreichte in den ersten vier Tagen ihrer Verfügbarkeit 11,3 Millionen Aufrufe.