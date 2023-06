Canal+ steigt bei Viu ein

International

Das Vivendi-Unternehmen sicherte sich bei dem Streamingdienst eine Minderheitsbeteiligung.

Der französische Pay-TV-Riese Canal+ erwirbt eine bedeutende Minderheitsbeteiligung am erfolgreichen asiatischen Streaming-Anbieter Viu. Am Ende könnte er zum Mehrheitseigentümer werden. Viu, ein Start-up-Unternehmen, das von der Hongkonger PCCW unterstützt wird, ist derzeit in 16 Ländern Asiens und des Nahen Ostens mit einem Fremium-Modell aktiv. Das Unternehmen erklärte, dass es eine "strategische Partnerschaft" mit Canal+ in Asien, dem Nahen Osten und Afrika anstrebt. Canal+ wird 200 Millionen Dollar für einen anfänglichen Anteil von 26,1 Prozent an Viu zahlen und insgesamt eine gestaffelte Investition von 300 Millionen Dollar tätigen. Darüber hinaus hat Canal+ die Option, seinen Anteil auf 51 % zu erhöhen.Viu hat derzeit über 66 Millionen monatlich aktive Nutzer (MAU) und 12 Millionen bezahlte Abonnenten. Innerhalb der engeren südostasiatischen Region ist Viu die führende Videostreaming-Plattform in Bezug auf die MAU und hinter Disney+ die zweitgrößte in Bezug auf Abonnenten und Streaming-Minuten unter den globalen und regionalen Anbietern. Im Jahr 2022 verzeichnete Viu einen Umsatz von über 250 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht."Diese neue strategische Partnerschaft wird das weitere Wachstum von Viu ermöglichen und die globale Stärke und Expertise von Canal+ durch verschiedene Initiativen nutzen, darunter die Zusammenarbeit bei Premium-Produktionen und der Erstellung von Inhalten, die Ausweitung der globalen Marktreichweite von Viu und die kontinuierliche Verbesserung der Nutzererfahrung. Die Partnerschaft wird es Canal+ ermöglichen, einen großen Schritt bei der Entwicklung Asiens als nächstem Wachstumsmotor zu machen", erklärten die beiden Unternehmen. Canal+ ist bereits in begrenztem Umfang in Myanmar und Vietnam tätig."Canal+ hat bereits eine führende Marktposition in Europa und Afrika. Wir freuen uns nun darauf, Asien als zusätzlichen Wachstumsmotor für die Gruppe zu entwickeln. Unsere Investition in Viu ist ein wichtiger Schritt, um dieses Ziel zu erreichen. Mit seinem hybriden AVOD- und SVOD-Geschäftsmodell und dem Fokus auf lokale Inhalte verfügt Viu über alle Voraussetzungen, um ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen und weiterhin ein führender Dienst in der Region und darüber hinaus zu sein", so Maxime Saada, CEO von Canal+."Wir freuen uns sehr, eine Partnerschaft mit CANAL+ einzugehen, um Viu auf die nächste Stufe zu heben, mit der Aussicht auf globale Synergien, die sowohl CANAL+ als auch PCCW bieten. Nachdem Viu seine Führungsposition als überregionaler Streaming-Dienst etabliert hat, glauben wir, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um einen strategischen Partner in das Unternehmen einzubinden, mit dem wir unsere globale Expansion und unser Wachstum vorantreiben können, indem wir das Potenzial des Viu-Geschäfts in großem Umfang ausschöpfen und weiteren Wert für unsere Aktionäre schaffen", sagte Susanna Hui, stellvertretende Konzerngeschäftsführerin und Konzern-CFO von PCCW.