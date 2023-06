Warner Bros. möchte alte HBO-Serien verkaufen

US-Fernsehen

Derzeit verhandelt das Unternehmen mit Netflix über Formate wie «The Sopranos».

Warner Bros. Discovery steht in Verhandlungen mit Netflix , um ein Paket von HBO-Serien zu lizenzieren. Sollte der Deal zustande kommen, würde dies den grundlegenden Wandel in der Vertriebsstrategie von Warner Bros. Discovery unter der Leitung von David Zaslav untermauern. HBO hat bereits in der Vergangenheit Lizenzen für Bibliotheksinhalte vergeben - ein Deal mit Netflix wäre an sich nicht bahnbrechend, aber er ist bemerkenswert in einer Zeit, in der sich die größten Medienunternehmen einen erbitterten Wettbewerb um den Aufbau von Streaming-Plattformen für den Direktvertrieb liefern. Netflix, der aufstrebende Außenseiter aus Los Gatos, war in den letzten zehn Jahren der Schrittmacher für den Wandel des Fernsehens.Zu den diskutierten Titeln gehört auch die Issa Rae-Komödie Insecure>>. Die Serie feierte 2016 auf HBO Premiere und lief fünf Staffeln lang bis 2021. Es wird angenommen, dass der Deal nicht exklusiv für Netflix ist, was bedeutet, dass die Titel weiterhin auf Max, dem umbenannten Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, der früher HBO Max hieß, verfügbar wären. Netflix lehnte eine Stellungnahme ab.In den letzten Monaten hat der CEO von Warner Bros. Discovery, Zaslav, versprochen, die Bibliothek von Warner Bros. und HBO für die Lizenzierung und Ausstrahlung außerhalb der WBD-Plattformen zu öffnen.