«Wer ist das Phantom?» performt schlecht

Quotennews

Gegen König Fußball hatte die Rateshow keine Chance mehr.

Fernsehzuschauer, dieim Herbst 2021 gesehen haben, wussten, dass unter der Maske Lothar Matthäus, Moritz Bleibtreu, Thomas Gottschalk und David Hasselhoff lauerten. Edin Hasanovic, Nora Tschirner und Karoline Herfurth enttarnten den deutschen Rekordnationalspieler. Schon die Reruns der ersten beiden Folgen performten mit 0,59 und 0,51 Millionen schlecht, in der Zielgruppe fuhr man nur 4,7 und 5,3 Prozent ein.Folge drei musste gegen König Fußball bei RTL antreten. Die 135-minütige Fernsehsendung mit Steven Gätjen unterhielt 0,48 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil wurde mit 2,1 Prozent bemessen. Bei den Werberelevanten standen dieses Mal 0,25 Millionen auf dem Zettel, der Marktanteil wurde mit 5,1 Prozent ausgewiesen. Die Wiederholung ab 00.45 Uhr lud noch 0,04 Millionen Menschen ein, in der Zielgruppe standen 0,8 Prozent zu Buche.Zwischen der Wiederholung und der Wiederholung der Wiederholung kramte ProSieben zwei alte Folgen vonaus dem Archiv. Die vierteilige Spielshow mit Joko Winterscheidt aus dem Jahr 2018 lockte 0,36 und 0,15 Millionen an, wovon 0,16 und 0,06 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. In der Zielgruppe waren 4,8 und 3,5 Prozent möglich.