Die besten kostenlosen KI-Bild-Generatoren in 2023 (getestet und verglichen)

Vermischtes

21. Juni 2023, 06:42 Uhr

Der AI Bild Generator hat die Art und Weise, wie wir visuelle Inhalte erstellen und nutzen, revolutioniert. Dank fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken können Benutzer mit diesem leistungsstarken Tool hochwertige und realistische Bilder erzeugen. Mit nur wenigen Eingaben und Anpassungen können Nutzer beeindruckende visuelle Inhalte erstellen, die sonst viel Zeit und Fachkenntnis erfordert hätten. Der AI Image Generator ist der Schlüssel, um die eigene Kreativität zu entfesseln und visuelle Grenzen zu überschreiten.



Die besten KI-Generatoren zur Erstellung unglaublicher Bilder

Wie funktioniert die KI-Bildgenerierung?

Welcher ist der schnellste KI-Bildgenerator?

Was macht den besten KI-Bildgenerator aus?

Welcher KI-Bildgenerator ist der beste für Sie?

Zusammenfassung

In einer von visuellem Inhalt dominierten Welt sind atemberaubende und auffällige Bilder entscheidend für Beiträge in sozialen Medien und Marketingmaterialien. Doch nicht jeder besitzt das künstlerische Flair oder das Design-Know-how, um solche Bilder von Grund auf zu erstellen. Hier kommen KI-Bilder generator ins Spiel. Sie haben die Art und Weise, wie wir Bilder erstellen, revolutioniert, indem sie fortschrittliche maschinelle Lernalgorithmen nutzen, um professionell aussehende Visuals in Sekundenschnelle zu generieren.In diesem Artikel führen wir Sie durch die besten KI-Bildgeneratoren des Jahres 2023 und untersuchen und vergleichen ihre Funktionen, um Ihnen die perfekte Lösung zu finden.KI-Bildgeneratoren aus Text sind zu einem unverzichtbaren Werkzeug für alle geworden, die schnell und einfach beeindruckende Visuals erstellen möchten. Bei so vielen Optionen kann es jedoch überwältigend sein, den besten auszuwählen. In diesem Abschnitt werden wir die besten KI-Generatoren des Jahres 2023 für die Erstellung unglaublicher Bilder erkunden.1. SoulGen (Web)SoulGen ist ein KI-Bildgenerator, der sich durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und die Fähigkeit zur Erzeugung hochwertiger Bilder auszeichnet.Eine der einzigartigen Funktionen von SoulGen ist die Möglichkeit, Bilder im Anime-Stil zu generieren. Diese Funktion ist perfekt für Anime-Enthusiasten, die ihre eigenen Charaktere oder Szenen erstellen möchten. Es bietet eine Vielzahl von Anpassungsoptionen, wie die Auswahl der Haar- und Augenfarbe des Charakters, den Kleidungsstil und sogar Gesichtsausdrücke.Eine weitere bemerkenswerte Funktion von SoulGen ist seine einfache und intuitive Benutzeroberfläche. Benutzer können problemlos durch die verschiedenen Funktionen der Plattform navigieren und in Sekundenschnelle beeindruckende Bilder erstellen. Die Plattform bietet auch eine Bibliothek mit vorgefertigten Bildern, die Benutzer als Ausgangspunkt oder zur Inspiration verwenden können. SoulGen bietet sowohl einen kostenlosen Basisplan als auch einen Premiumplan an. Während der Basisplan Zugriff auf die meisten Funktionen der Plattform bietet, bietet der Premiumplan zusätzliche Vorteile wie hochauflösende Bilder, unbegrenzte Downloads und die Möglichkeit, die generierten Bilder für kommerzielle Zwecke zu verwenden.Benutzerfreundliche BenutzeroberflächeErlaubt NSFW-BilderGeneriert Bilder im Anime-Stil wie Anime-Mädchen, KI-Hentai, KI-WaifuKeine App-VersionPreisgestaltung:Basisplan: KostenlosPremiumplan: $9.99 pro Monat und $69.99 pro 12 Monate2. Dall-e 2 (Web) DALL-E 2 ist ein KI-Bildgenerator, der CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training) verwendet, um hochwertige Bilder basierend auf Textvorgaben zu erzeugen. Die Plattform bietet sowohl Outpainting- als auch Inpainting-Funktionen, mit denen Benutzer Bilder mit spezifischen Details generieren oder unerwünschte Elemente von vorhandenen Bildern entfernen können. Ihr einzigartiger Ansatz zur Bildgenerierung macht sie sowohl für kreative Fachleute als auch Enthusiasten ideal.Eine herausragende Funktion von DALL-E 2 ist die Fähigkeit, Bilder basierend auf Textvorgaben zu generieren, sodass Benutzer spezifische Details und Ideen eingeben können, die von der Plattform interpretiert und in ein Bild umgesetzt werden können. Darüber hinaus ermöglicht die Outpainting-Funktion Benutzern, ein Bild über seine aktuellen Grenzen hinaus zu erweitern, was ideal ist, um Panorama-Landschaften zu erstellen oder fehlende Details auszufüllen. Die Inpainting-Funktion hingegen ermöglicht es Benutzern, unerwünschte Elemente von vorhandenen Bildern zu entfernen, was sie zu einem wertvollen Werkzeug für die Bildbearbeitung macht.Die Benutzeroberfläche der Plattform kann für Anfänger etwas komplex sein, bietet jedoch umfangreiche Dokumentation und Tutorials, um Benutzern den Einstieg zu erleichtern. Obwohl DALL-E 2 anfangs kostenlose Credits zur Bildgenerierung bietet, müssen Benutzer zusätzliche Credits erwerben, sobald diese aufgebraucht sind.Hochwertige BilderGeneriert Bilder aus kreativen TextvorgabenOutpainting- und Inpainting-FähigkeitDie Benutzeroberfläche kann für Anfänger etwas komplex seinEs werden zunächst kostenlose Credits zur Bildgenerierung angeboten, aber wenn diese aufgebraucht sind, müssen Sie die Credits kaufen.3. Midjourney (Web, Discord)Midjourney ist ein leistungsstarker KI-Bildgenerator, der StyleGAN2 verwendet, um hochwertige Bilder zu erstellen. Eine herausragende Funktion besteht darin, unglaublich präzise Kunstbilder zu generieren, die visuell beeindruckend sind. Die Plattform verwendet fortschrittliche maschinelle Lernalgorithmen, um Bilder zu erzeugen, die realen Bildern ähnlich sind, und ist daher ein ausgezeichnetes Werkzeug für Künstler, Designer und Content-Ersteller.Ein weiterer einzigartiger Aspekt von Midjourney ist, dass es über Discord zugänglich ist, was es zu einer praktischen Option für diejenigen macht, die die Plattform bereits nutzen. Die Benutzeroberfläche des KI-Bildgenerators kann für Anfänger etwas komplex sein, aber mit etwas Übung können Benutzer problemlos durch die verschiedenen Funktionen und Optionen navigieren.In Bezug auf die Preisgestaltung bietet Midjourney ein kostenloses Betaprogramm, das eine begrenzte Anzahl von Bildgenerierungsgutschriften bereitstellt. Sobald Benutzer das Limit des Betaprogramms erreicht haben, müssen sie ein Abonnement kaufen.Discord-CommunityGeneriert Bilder in höchster Qualität in allen KunststilenDie Einrichtungsschnittstelle kann für Anfänger etwas komplex sein.Beta: KostenlosPremium: 10$-60$ pro Monat4. Canva (Web, PC, Mobile)Canva ist ein beliebter und benutzerfreundlicher KI-Bildgenerator, der es Benutzern ermöglicht, professionell aussehende Designs zu erstellen. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich der Möglichkeit, Bilder aus Textvorgaben zu erstellen. Die Plattform ist perfekt für Nicht-Designer, die visuell ansprechende Grafiken für soziale Medien, Websites und andere Plattformen erstellen möchten. Canva bietet eine Bibliothek mit Vorlagen und Grafiken, die zur Erstellung von Bildern verwendet werden können und es Anfängern leicht macht, einzigartige und beeindruckende Visuals zu erstellen.Canva ermöglicht auch die Anpassung und Bearbeitung von Bildern, wodurch Benutzer die Kontrolle über das Endergebnis haben. Darüber hinaus kann Canva auf verschiedenen Plattformen, einschließlich Web- und Mobilanwendungen, genutzt werden, sodass es auch unterwegs leicht zu verwenden ist. Insgesamt ist Canva ein großartiges Tool für diejenigen, die schnell und einfach professionell aussehende Bilder erstellen möchten.Benutzerfreundliche BenutzeroberflächeEine Vielzahl von Vorlagen zur AuswahlOptionen für Bildbearbeitung und -verbesserungBegrenzte fortgeschrittene FunktionenBasic: KostenlosPremium: 54.99$ pro Jahr für eine Person.5. PicSo (Web, Android, iPhone)Als KI-Bildgenerator verwendet PicSo Generative Adversarial Networks (GANs), um hochwertige und einzigartige Bilder zu erzeugen. Manchmal wird es auch alsverwendet, was es zu einer beliebten Wahl bei Erwachsenen macht. Eine der Hauptfunktionen von PicSo ist die Möglichkeit, Anime-Stil-Bilder zu erstellen, was es zu einer attraktiven Option für Anime-Enthusiasten macht. Das webbasierte Tool hat auch eine App-Version, mit der Benutzer weitere Dienste wie Foto zu Anime, Meme-Erstellung usw. erkunden können.Um PicSo zu verwenden, können Benutzer einfach Texteingaben machen oder aus den verfügbaren Optionen auswählen, und die Plattform generiert ein Bild basierend auf der Eingabe. Die von PicSo verwendeten GANs stellen sicher, dass jedes Bild einzigartig und visuell beeindruckend ist, was es zu einem großartigen Werkzeug für die Erstellung von auffälligen Visuals für soziale Medien, Websites und andere Plattformen macht.Kein NSFW-FilterSelfie zu Anime, Video zu AnimeVerfügbar auf Android, iPhoneDie kostenlose Version ist nur in der App verfügbarBasic: KostenlosPremium: $9.99 pro Monat6. Craiyon (Web, Android)Craiyon, früher bekannt als Dall-e mini, ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher KI-Bildgenerator, der eine Vielzahl von Funktionen bietet, um visuell beeindruckende Bilder zu erstellen. Es verwendet StyleGAN2, um hochwertige Bilder zu generieren, die ideal für soziale Medien, Websites und andere Plattformen sind. Die Plattform zeichnet sich durch ihre Einfachheit aus und ist daher eine ausgezeichnete Wahl für Anfänger.Eine der wichtigsten Funktionen von Craiyon ist die Möglichkeit, Bilder aus Texteingaben zu generieren. Benutzer können Text eingeben und ein Bild generieren lassen, das der Textvorgabe entspricht. Diese Funktion eignet sich ideal für die Erstellung von Bildern für Artikel, Blogbeiträge und andere schriftliche Inhalte.Die Plattform bietet auch eine Vielzahl von erweiterten Funktionen, wie die Möglichkeit, die Bildgröße, Auflösung und Seitenverhältnis anzupassen. Darüber hinaus können Benutzer aus verschiedenen Bildstilen wählen, darunter abstrakt, realistisch und künstlerisch.Kostenloser KI-BildgeneratorBenutzerfreundliche OberflächeAI-ZeichenoptionDas Ergebnis der Ausgabe ist nicht präziseIhr Basisplan ist kostenlos, aber sie haben auch zwei andere Pläne, die von 5 $ pro Monat bis 20 $ pro Monat reichen und jährlich abgerechnet werden.7. deep.ai (Web)Deep.ai ist eine webbasierte Plattform, die eine Vielzahl von Funktionen bietet, einschließlich der Möglichkeit, Bilder aus vorhandenen Bildern und Texteingaben zu generieren. Die Plattform ist bekannt für ihre Fähigkeit, Bilder zu erstellen, die visuell beeindruckend und realistisch sind.Eine herausragende Funktion von Deep.ai ist die Möglichkeit, Bilder aus vorhandenen Bildern zu generieren. Benutzer können ein Bild hochladen und die Plattform generiert neue Bilder basierend auf dem Original. Diese Funktion ist besonders nützlich für Künstler und Designer, die nach Inspiration oder neuen Ideen suchen.Eine weitere großartige Funktion von Deep.ai ist seine benutzerfreundliche Oberfläche. Die Plattform ist einfach zu navigieren und Benutzer können schnell und einfach Bilder generieren. Darüber hinaus bietet die Plattform die Möglichkeit, Bilder aus Texteingaben zu generieren, was perfekt für Schriftsteller und Blogger ist, die visuelle Elemente für ihre Inhalte benötigen.Image quality enhancerUser-friendly interfaceAbility to generate images from existing images and text promptsDer Premium-Plan kann etwas teuer seinBasic: KostenlosPro: 4.99$ pro Monat8. Fotor (Web, PC, Mobile, Chrome)Fotor ist ein umfassendes Bildbearbeitungs- und Design-Tool, das KI-Technologie verwendet, um die Bildqualität zu verbessern und visuell ansprechende Effekte hinzuzufügen. Die Plattform ist sowohl im Web als auch als mobile App verfügbar, was es den Benutzern ermöglicht, von überall aus auf ihre Designs zuzugreifen.Einer der größten Vorteile von Fotor ist seine benutzerfreundliche Oberfläche, die es selbst Anfängern leicht macht, professionell aussehende Designs zu erstellen. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Vorlagen und Designelementen, die angepasst werden können, um Bilder für soziale Medien, Websites und andere Plattformen zu erstellen.Eine weitere große Stärke von Fotor ist seine KI-Technologie, die Bilder verbessern kann, indem sie Helligkeit, Kontrast und Sättigung anpasst und unerwünschte Elemente aus Fotos entfernt. Diese Technologie umfasst auch eine Funktion namens "Beautify", die Gesichtszüge automatisch anpassen und die Haut für Porträtfotos glätten kann.Obwohl Fotor ein großartiges Werkzeug für grundlegende Bildbearbeitung und Design ist, hat es einige Einschränkungen, wenn es um fortgeschrittene Funktionen geht. Für die meisten Benutzer überwiegen jedoch die Erschwinglichkeit und die Benutzerfreundlichkeit der Plattform jegliche Mängel.Bildbearbeitung und -verbesserungGeneriert NFT-Kunst in SekundenAuf allen Plattformen verfügbarBegrenzte GuthabenBasic: KostenlosFotor Pro: 3.3$ p ro Monat, jährliche AbrechnungFotor Pro+: 7.49$ pro Monat, jährliche AbrechnungDie KI-Bildgenerierung mit Deep Learning beinhaltet das Training eines tiefen neuronalen Netzwerks auf einem großen Datensatz von Bildern. Das tiefe neuronale Netzwerk lernt komplexe Muster und Merkmale in den Bildern zu erkennen, die es verwenden kann, um neue, hochrealistische Bilder zu generieren, die der bereitgestellten Anfrage entsprechen. Der Prozess ist äußerst anspruchsvoll und basiert auf fortgeschrittenen Deep-Learning-Techniken, um hochwertige, visuell ansprechende Bilder zu erzeugen. Je mehr Daten das tiefe neuronale Netzwerk zur Verfügung hat, desto genauer werden die generierten Bilder sein.Die kostenlose Version von SoulGen ist einer der schnellsten KI-Bildgeneratoren und benötigt weniger als 5 Sekunden, um hochwertige Bilder zu generieren. Die kostenpflichtige Version bietet möglicherweise zusätzliche Funktionen und Anpassungsoptionen und kann die Geschwindigkeit der Bildgenerierung verbessern.Bei der Auswahl eines KI-Bildgenerators sollten Sie folgende wesentliche Faktoren berücksichtigen: Preis, Benutzerfreundlichkeit, Übereinstimmung mit der Anfrage, urheberrechtlich geschützte Bilder, Bildqualität usw. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entspricht, hochwertige Bilder generiert und einfach visuell ansprechende Bilder erstellen kann..Der beste KI-Bildgenerator für Sie hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen und Vorlieben ab.SoulGen Bilder im Anime-Stil, AI hentai, AI waifuPicSo NSFW-Bilder in allen KunststilenMidjourney Für Künstler, Designer und Content-MacherCraiyon Kostenloser AI-Bild generatorCanva Professional aussehende DesignsFotor Erschwingliche Bildbearbeitung und -verbesserungDeep.ai Bilderzeugung aus vorhandenen Bildern oder TextvorlagenDall-e 2 Outpaiting und Inpainting für AI-generierte BilderZusammenfassend lässt sich sagen, dass KI-Bildgeneratoren zu einem unverzichtbaren Werkzeug für alle geworden sind, die schnell und einfach beeindruckende Bilder erstellen möchten. Bei so vielen verfügbaren Optionen kann die Auswahl des richtigen Generators überwältigend sein. Dieser Artikel hat die besten KI-Generatoren des Jahres 2023 für die Erstellung unglaublicher Bilder untersucht und ihre Funktionen, Vor- und Nachteile hervorgehoben. Egal, ob Sie Vermarkter, Inhaltsersteller oder Designer sind, dieser Leitfaden enthält alle Informationen, die Sie benötigen, um eine fundierte Entscheidung über KI-Bildgeneratoren zu treffen.