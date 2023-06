Stan verlängert Lionsgate-Deal

International

Auch weiterhin bekommt der Streamingdienst von Nine neue Inhalte.

Stan, der australische Streamingdienst, der zu Nine Entertainment gehört, hat seine Partnerschaft mit Lionsgate verlängert. Die mehrjährige Vereinbarung sichert eine Reihe von Premium-Dramen mit Drehbüchern von STARZ und Lionsgate sowie eine neue Reihe von Kinofilmen exklusiv für das australische Publikum. Die Vereinbarung folgt auf Stans Verlängerung eines Vertrags mit Sony Pictures Television im vergangenen Jahr.Das Spionage-Dramamit Patricia Clarkson («Six Feet Under»), Nathalie Emmanuel («Game of Thrones») und Rupert Everett («Die Hochzeit meines besten Freundes») in den Hauptrollen, das auf einem Originalkonzept des Bestsellerautors David Baldacci basiert, ist die erste der neuen Serien, die aus dem Lionsgate-Vertrag hervorgehen sollen.Zu den weiteren Premium-Dramen, die demnächst von Lionsgate und STARZ auf Stan zu sehen sein werden, gehören: eine Fortsetzungsserie auf der Grundlage des bahnbrechenden Hits «Spartacus», die derzeit von Schöpfer Steven S. DeKnight; «Welcome to Flatch», eine Mockumentary-Serie über eine Gruppe junger Erwachsener in einer amerikanischen Kleinstadt, mit Comedian Holmes («Call Me Kat»), Sean William Scott («American Pie») und Jaime Pressly («Mom») in den Hauptrollen; und die kanadische Komödie «Son of a Critch», die von dem Comedian Mark Critch geschaffen wurde und in der er die Hauptrolle spielt. Weitere Erstausstrahlungsserien werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.