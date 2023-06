AsiaSat erwirbt Lightning International

International

Damit hat sich ein Satellitenanbieter einmal mehr einen Anbieter von zahlreichen Fernsehsendern gesichert.

Asia Satellite Telecommunications (AsiaSat), ein führender Satellitenbetreiber, ist mit der Übernahme des in Hongkong und Großbritannien ansässigen TV-Vertriebsunternehmens Lightning International in den Vertrieb von Inhalten eingestiegen. AsiaSat bezeichnete die Diversifizierung als "einen strategischen Schritt, um die Dienstleistungen des Unternehmens zu erweitern und die Reichweite seiner Kunden auf ein globales Publikum durch traditionelle und neue Vertriebsplattformen wie OTT und FAST auszudehnen".Es ist bekannt, dass AsiaSat 100 Prozent von Lightning International erwirbt, aber weitere Bedingungen des Geschäfts wurden nicht bekannt gegeben. Die Nachricht wurde am ersten Tag der AVIA-Konferenz in Hongkong und am zweiten Tag des Shanghai International Television Festival bekannt gegeben.Lightning wurde vor etwa zwölf Jahren gegründet und vertritt Medieneigentümer und -produzenten und kümmert sich heute um den Vertrieb von Fernsehkanälen und Programminhalten. Das Unternehmen vertritt derzeit lineare TV-Kanäle wie Action Hollywood Movies, Docsville, GB News, Kartoon Channel!, Liverpool's LFC TV, Pet Club TV, Pulse TV, TRACE Urban, TRACE Sports Stars, TRACE Latina, TRACE Caribbean und die klassischen Popmusikkanäle NOW 70s, 80s und 90s. Das Unternehmen lizenziert auch einen Katalog fertiger Sendungen und Formate.