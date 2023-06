Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen die Krimi-Wiederholung im ZDF? Wie lief es für «Bella Italia» bei RTLZWEI?

Gewinner des Tages wurde einmal mehr das ZDF, das den Heino-Ferch-Krimivor 5,51 Millionen Zuschauern wiederholte. Die Zweitverwertung holte mit 24,6 Prozent sogar eine höhere Einschaltquote als bei der Erstausstrahlung (23,6%). Aus dem jungen Publikum stammten 0,36 Millionen, was sich in guten 8,0 Prozent niederschlug.undsahen ab 21:45 Uhr 4,30 und 1,83 Millionen Seher, die Marktanteile wurden auf 20,6 und 13,7 Prozent bei allen sowie 9,4 und 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen beziffert.Das Erste sendeteund lockte 1,97 Millionen Zuschauer an.ließ die Reichweite ab 21:00 Uhr auf 1,86 Millionen sinken. Während die Naturdoku auf Marktanteile von 8,9 respektive 6,5 Prozent kam, fuhr der Polittalk 8,5 und 6,4 Prozent ein.undsorgten ab 22:15 Uhr für 2,23 und 1,26 Millionen Neugierige, der Marktanteil stieg kurzzeitig auf 12,7 Prozent, fiel dann aber auf 9,7 Prozent. Bei den Jüngeren wurden 8,2 und 6,1 Prozent ausgewiesen.Formidabel lief es für RTLZWEI und das Camping-Format, das 0,80 Millionen Zuschauer unterhielt. In der Zielgruppe generierten 0,34 Millionen tolle 7,8 Prozent. Auch Kabel Eins performte mit dem Spielfilmgut. Die Gesamtreichweite lag bei 1,05 Millionen, die Zielgruppenquote bei 6,5 Prozent. Die restlichen Privatsender hatten allesamt zu kämpfen. In Grenzen hielt sich der Schaden für ProSieben, woundauf 0,62 und 0,73 Millionen Zuschauer kamen, aber 6,5 und 8,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen einfuhren.RTL holte mitzwar 1,11 Millionen Zuschauer, fuhr in der Zielgruppe allerdings nur 7,4 Prozent ein. VOX setzte auf, doch die Zuschauer wechselten lieber den Sender. 0,41 Millionen Menschen sorgten für maue 4,8 Prozent. Arg in Bedrängnis kam auch Sat.1, wodas Gegenteil von guten Quoten markierte. Nur 0,45 Millionen sahen die Show-Wiederholung mit Daniel Boschmann, in der Zielgruppe waren nicht mehr als 3,3 Prozent Marktanteil drin.