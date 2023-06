«Challengers» kommt in Frankreich nicht in die Kinos

International

Der neue Spielfilm von Zendaya und Lucas Guadagninos überspringt die Kino-Auswertung.

Bei der Vorstellung der neuen französischen Originalfilme und Akquisitionen am Montag gab Prime Video bekannt, dass, das erwartete Tennisdrama von Luca Guadagnino, nicht in die französischen Kinos kommen wird. Der Film, in dem Zendaya, Josh O'Connor und der «West Side Story»-Star Mike Faist mitspielen, wird dennoch in allen anderen Ländern in die Kinos kommen.Während einer noblen Presseveranstaltung im Pavillon Royal am Stadtrand von Paris sagte Brigitte Ricou-Bellan, die Geschäftsführerin von Prime Video für Frankreich, dass der strategische Schritt des Amazon-Streaminganbieters auf die notorisch strengen französischen Rechte-Regeln zurückzuführen sei, die von den Streaminganbietern verlangen, 15 bis 17 Monate nach dem Kinostart zu warten, bevor sie einen neuen Film auf ihren Diensten verfügbar machen. Diese Regel hat bereits andere Studios dazu veranlasst, neue Filme nicht in französischen Kinos zu zeigen, wie z. B. Disneys Entscheidung, «Strange World» per Streaming zu veröffentlichen."Wir sind ein starker Partner für das französische Kino und etablierte Talente. Wir tragen zum Subventionsprogramm der Nationalen Filmförderung bei, aber die Streaming-Dienste wurden dazu angehalten, sich nicht für Kinostarts unserer Originalfilme zu entscheiden", erklärte Ricou-Bellan gegenüber Journalisten. "Abonnement-basierte Dienste sind durch dieses Rechte-System stark benachteiligt."