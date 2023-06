«Hot oder Schrott» fliegt weiter unter dem Radar

Quotennews

«Die Allestester» von «Hot oder Schrott» sind aktuell zwar Prominente - mehr Zuschauer gibt es deswegen nicht. Im Gegenteil.

Auch die zweite Platzierung vom «Hot oder Schrott - Promi Spezial» kann den Erwartungen nicht gerecht werden. Am letzten Sonntag, dem 11. Juni, wollten 0,65 Millionen Zuschauer zu VOX , 3,1 Prozent am Markt waren so möglich. Die Zielgruppe rettete die Szenerie etwas, mit 0,28 Millionen Umworbenen waren immerhin 6,5 Prozent drin. Positiv gesprochen, konnte VOX die Zuschauerschaft halten.In Konkurrenz zu einem neuen «Tatort» und dem Finale der «UEFA Nations League» blieb schlichtweg nicht viel Reichweite und Quote übrig, doch hat VOX offensichtlich einen guten Stamm an Zuschauern. Vor 0,64 Millionen Zuschauern ab drei Jahren testeten sich unter anderem Anni Dunkelmann und Lance David Arnold oder auch Jorge González mit José Bénédí durch skurrile Produkte. Mit dieser Reichweite waren erneut 3,1 Prozent Marktanteil am gesamten TV-Markt möglich.In der Zielgruppe sah es am gestrigen Sonntag nicht wirklich besser aus, es folgten 0,64 Millionen werberelevante Zuschauer, womit sich ein Marktanteil von 6,0 Prozent ergab. Wie schon oben in diesem Text kann sich VOX diese Woche mit der starken Konkurrenz herausargumentieren, kommenden Sonntag muss «Hot oder Schrott» dann aber liefern.