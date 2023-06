Richter lehnt Antrag auf Abweisung ab

Vermischtes

A+E klagt gegen den Nachfolger der Polizei-Doku «Live PD».

Der Versuch, eine der größten Reality-Serien der letzten Jahre wiederzubeleben, wird offenbar von der Öffentlichkeit abgelehnt. Ein New Yorker Richter hat einen Antrag auf Abweisung einer Urheberrechtsklage gegen die Produzenten eines Nachfolgeprogramms der einst populären Serieabgelehnt. Er entschied, dass A+E Networks, der ursprüngliche Vertreiber der Serie, weiterhin Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzung, Markenrechtsverletzung und unlauterem Wettbewerb gegen die Show «On Patrol: Live» des Kabelnetzes Reelz geltend machen kann."Ein weiser Mann hat einmal gesagt: 'Wenn du ihn nicht imitieren kannst, kopiere ihn nicht'", schrieb Katharine Polk Failla, eine Richterin, die den Fall vor dem U.S. District Court im Southern District of New York verhandelt. "Der schmale Grat zwischen zulässiger Nachahmung und groß angelegter Vervielfältigung ist das Herzstück dieses Rechtsstreits.A+E reichte die ursprüngliche Klage im August letzten Jahres ein und behauptete, dass Big Fish Entertainment, der ursprüngliche Produzent von «Live PD», eine nachgemachte Version der Serie erstellt und sie auf Reelz veröffentlicht hat, wobei dieselben Moderatoren, dasselbe Format und dieselben Segmente verwendet wurden.Das Original von «Live PD», das 2016 auf dem Kabelsender A&E ausgestrahlt wurde, erregte Aufmerksamkeit, indem die Produzenten 32 Live-Übertragungen aus dem ganzen Land einfingen, die sich auf jeweils einen Polizisten konzentrierten, der versuchte, seine Arbeit zu erledigen. Die Produzenten wählten dann die spannendsten realen Vorfälle aus und brachten sie auf Sendung, während Moderator Dan Abrams mit einer Gruppe von regelmäßigen Co-Moderatoren Kommentare und Analysen lieferte.