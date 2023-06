Ryan Murphy verlässt Netflix

US-Fernsehen

Und hat schon wieder eine neue Heimat gefunden: Disney.

Superproduzent Ryan Murphy kehrt in sein altes Revier zurück und ist dabei, sich mit seiner langjährigen Mitarbeiterin Dana Walden im Rahmen eines neuen Gesamtvertrags bei Disney wieder zusammenzuschließen. Die Entscheidung, sich wieder mit Walden – jetzt Co-Vorsitzende von Disney Entertainment – zusammenzutun, kommt fünf Jahre, nachdem Murphy 20th Century Fox TV für einen reichen Deal bei Netflix verärgert hat, der damals angeblich auf 250 bis 300 Millionen Dollar geschätzt wurde.Dieser Deal kam zustande, kurz bevor Disney 20th Century Fox und Walden, der damals Chairman-CEO der Fox Television Group war, übernahm. Es hatte Spekulationen gegeben, dass Murphy und Walden sich als Partner in ihrem eigenen Produktionsunternehmen zusammenschließen könnten, bevor Murphy zu Netflix und Walden zu Disney wechselte.Jetzt ist Walden für Disneys gesamtes Portfolio an Unterhaltungsmedien, Nachrichten und Inhalten auf der ganzen Welt verantwortlich, einschließlich Disneys Streaming-Geschäft, und es war zu erwarten, dass die beiden einen Weg finden würden, wieder zusammenzuarbeiten. Und tatsächlich haben sie nie aufgehört, zusammenzuarbeiten, da der Großteil von Murphys Produktion weiterhin von Disneys 20th Television stammt, einschließlich der Serien «American Horror Story», «American Crime Story» und «9-1-1».Das Gerücht, dass Murphy in Vollzeit zu Walden und Disney zurückkehren würde, hat sich erhärtet: Während er im Rahmen seines Netflix-Vertrages sehr produktiv war (er hat in fünf Jahren zehn Film- und Fernsehprojekte auf den Markt gebracht), hat praktisch keines dieser Projekte den von Netflix erhofften Erfolg gebracht, weder bei den Zuschauern noch bei den Auszeichnungen.