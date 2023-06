Sat.1 nimmt Fastfood, Discounter und Online-Händler unter die Lupe

TV-News

Mitte Juli stehen Sortiment, Preis, Hygiene, Service, Qualität, Inhaltsstoffe und die Verpackungen von McDonalds, Burger King und Co. auf dem Prüfstand.

Am Donnerstag, 22. Juni, startet Sat.1 seine dreiteilige-Reihe, in der in den kommenden zwei Wochen zunächst „Schnäppchenziele“ und „Trendziele“ getestet werden, ehe Ingo Lenßen am 6. Juli für eine weitere Ausgabe direkt am Ballermann-Strand von S’Arenal seine Strandkanzlei eröffnet und Rechtsberatung anbietet. Und auch in den Wochen danach füllt Sat.1 seine Primetime am Donnerstag mit demSo testet der Bällchensender am 13. Juli ingroße Ketten wie McDonalds, Burger King, Pizza Hut, Domino's und KFC auf Qualität, Geschmack, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit. Dabei soll vor allem unter den Themengebieten Sortiment, Preis, Hygiene, Service, Qualität, Inhaltsstoffe und die Verpackungen gefragt werden, ob Fastfood wirklich so viel günstiger als die Gerichte in einem "richtigen" Restaurant sind. Auf die Fragen, womit die Systemgastronomie ihre Kundschaft lockt und was das Konzept Fastfood so erfolgreich macht, sollen ebenfalls Antworten gefunden werden.Darüber hinaus plant Sat.1 für den weiteren Verlauf des Jahres weitere «Sat.1 Checks». Dazu nannte der Sender allerdings noch keine konkreten Sendedaten, steckte aber schon mal die Themengebiete ab. Angekündigt wurdensowie. Zuletzt hatte Sat.1 bereits Baumärkte, Reiseanbieter, Biomärkte und Optiker unter die Lupe genommen.