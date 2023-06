Sila Sahin heuert bei «Alles was zählt» an

TV-News

Die ehemalige «GZSZ»-Darstellerin steht ab sofort vor der Kamera der RTL-Soap. Zu sehen gibt es die ersten Bilder Ende August.

Weit über 1.000 Folgen dreht sie für, wirkte bei den Formatenundmit und hatte sogar vor elf Jahren einen Auftritt bei– man kann also guten Gewissens behaupten, dass Sila Sahin zum Inventar von RTL gehört. Dies stellt mit ihrem neuesten Engagement einmal mehr unter Beweis, denn wie der Kölner Sender am Donnerstag bekannt gab, steht Sahin ab sofort vor den Kameras bei der Daily-Soap. Zu sehen gibt es ihren ersten Auftritt als Miray, die den Steinkamp-Clan in Atem halten werde, in Folge 4.266, die am 24. August ausgestrahlt werden soll.„Miray wird mit einem ganz großen Knall in Essen aufschlagen, für einigen Wirbel sorgen und allen ganz viel Spaß bringen. Lacher sind garantiert! Das kann ich schon jetzt versprechen. Miray erinnert mich sogar ein wenig an meine jungen Jahre“, erklärt Sahin über ihre Rolle.Über die Dreharbeiten, für die Sahin zwischen Ried (Österreich) und Köln pendelt, sagt die Schauspielerin: „Auch nach vielen Jahren und Drehtagen bin ich immer noch total nervös und freue mich riesig auf meine neue Rolle, das komplette Team von «Alles was zählt» in Köln und das tägliche Drehen für RTL .“«Alles was zählt» ist eine Produktion der UFA Serial Drama und läuft immer von montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.