Elfte «Tierbabys»-Staffel steht in den Startlöchern

TV-News

Außerdem hat Sat.1 Gold eine Reportage über den illegalen Welpenhandel angekündigt.

VOX hat den Start der elften Staffel des Tierformatsangekündigt, die auf dem gewohnten Sendeplatz am Samstagvorabend ab 19:10 Uhr zu sehen sein wird. Los geht es ab dem 15. Juli. Im vergangenen Jahr fuhr VOX die Dosis der Sendung deutlich zurück und zeigte im Sommer lediglich fünf Folgen, die im Schnitt 0,78 Millionen Zuschauer unterhielten und in der Zielgruppe solide 6,3 Prozent Marktanteil markierten. Wie viele Folgen VOX in diesem Jahr präsentiert, verriet der Kölner Sender nicht.In der ersten Ausgabe geht es unter anderem um Nadja Lucaßem, die sich seit 30 Jahren gemeinsam mit ihrer Familie um Tiere in Not kümmert. Jetzt werden ein drei Wochen alter Hundewelpe und gleich ein ganzer Katzenwurf bei Nadja abgegeben. Außerdem sollen im Safariland Stukenbrock zwei Giraffenkinder, die wohlbehütet hinter den Kulissen des Parks aufgewachsen sind, zu den anderen tierischen Bewohnern in die Außenanlage kommen. Auch in der Pflegestation für Eulen, Greif- und Wasservögel Paasmühle herrscht Hochbetrieb, denn gleich zwei Mal kurz hintereinander brachte die Polizei ein eingesammeltes Waldkauz-Jungtier zu Thorsten Kestner in die Paasmühle. Die Beamten wurden von Passanten alarmiert, weil die vier Wochen alten kleinen Eulen scheinbar hilflos vorgefunden wurden.Während sich VOX also mit hilfsbedürftigen Tierbabys beschäftigt, wird auch Spartensender Sat.1 Gold Jungtiere unter die Lupe nehmen – allerdings aus einem weitaus weniger erfreulichen Gesichtspunkt. Am Donnerstag, 13. Juli, zeigt man die Reportage. Die rund einstündige Doku zeichnet mit Jochen Bendel und den beiden Tierschützern Stefan Klippstein sowie Sina Hanke den Weg des illegalen Welpenhandels von Polen in die deutschen Großstädte nach. Auch VOX hatte sich diesem Thema im vergangenen Jahr gemeinsam mit Martin Rütter angenommen.