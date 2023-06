Fortress kauft VICE

Wirtschaft

Das insolvente Unternehmen hat für 225 Millionen US-Dollar den Besitzer gewechselt.

Nachdem Vice Media im Mai 2023 Insolvenz beantragt hatte, soll das Unternehmen nun von seinen Kreditgebern Fortress Investment Group und Soros Fund Management übernommen werden. Vice äußerte sich nicht, allerdings wurde ein Memo an die Mitarbeiter verschickt. Dort wird bestätigt, dass der Deal mit den eigenen Geldgebern, wie zuerst von der „New York Times“ berichtet, am 7. Juli abgeschlossen werden soll.Für Freitag ist eine Gerichtsanhörung angesetzt, bei der das Angebot von Fortress in Höhe von 225 Millionen Dollar (Vice wurde 2017 mit 5,7 Milliarden Dollar bewertet) für Vice genehmigt werden soll. Danach muss der Verkauf noch ein behördliches Genehmigungsverfahren durchlaufen, um abgeschlossen zu werden.Das finanziell angeschlagene Unternehmen Vice Media hat im vergangenen Jahr vergeblich nach einem Käufer gesucht. Im Februar gab Nancy Dubuc nach fast fünf Jahren ihren Rücktritt als CEO bekannt. Das Unternehmen ernannte daraufhin die langjährigen Führungskräfte Bruce Dixon und Hozefa Lokhandwala zu Co-CEOs.