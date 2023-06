Budweiser startet neuen Sommer-Spot

US-Fernsehen

Nachdem man eine Transgender-Werbung schaltete, verscherzte man es sich mit dem Publikum.

Anheuser-Busch InBev macht sich bereit, mit Budweiser einen Schritt zurückzutreten. Nachdem sich Bud Light mit einer Social-Media-Werbung, die den Transgender-Influencer Dylan Mulvaney mit einbezog, in den Kulturkampf der Nation verwickelt hatte – ein Schritt, der unerwartet zu Boykotten, Umsatzeinbußen und der Entscheidung führte, zwei Marketing-Führungskräfte den Job kosteten, die die Marketing-Bemühungen beaufsichtigten –, hofft das Unternehmen, mit einer neuen Werbekampagne weitermachen zu können, die sich auf die vielen sommerlichen Aktivitäten konzentriert, die einen passenden Moment für das Bier, eines der bekanntesten Getränke in den Vereinigten Staaten, darstellen. "Good Times", der sonnige Hit der Tanzmusikgruppe Chic aus dem Jahr 1978, läuft während der gesamten Kampagne."Wir wollen im Sommer bei allen relevanten Anlässen auftauchen – bei Grillpartys in Hinterhöfen, in Stadien und an Sportstätten", sagt Todd Allen, ein Anheuser-Busch-Veteran, der kürzlich zum Vizepräsidenten von Bud Light ernannt wurde, in einem Interview. "Das ist es, was zählt und worauf wir uns konzentrieren".Zusätzlich zu einer breit angelegten Werbekampagne, die laut Allen zur Hauptsendezeit im Fernsehen, im Kabel und in Sportprogrammen zu sehen sein wird, plant Anheuser-Busch, NFL-Spieler und Stars der Country-Musik zu engagieren, um Bud Light bei den Massen bekannt zu machen. Tyler Braden, Seaforth und andere werden an einer Bud Light Backyard Tour teilnehmen, die Musiker an intime Orte bringt. Die NFL-Athleten Travis Kelce, George Kittle und Dak Prescott werden im Vorfeld der Saison 2023-2024 in weiteren Werbespots auftreten. Darüber hinaus wird Anheuser-Busch jede Woche 10.000 Dollar an einen Fan verschenken, den Verbrauchern die Chance geben, 100 Dollar für ihre Barrechnung zu gewinnen, und am Wochenende des 4. Juli Rabatte anbieten.