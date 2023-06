Solider Start für «Walking Dead: Dead City»

US-Quoten

Der jüngste Teil der Serie schneidet im Vergleich zu anderen Erstausstrahlungen des Kabelsenders gut ab.

Das «The Walking Dead»-Spin-off startete mit vielversprechenden Werten. Die Premiere vonam 18. Juni wurde zur meistgesehenen Drama-Serienpremiere des Jahres 2023 im Kabel, basierend auf den vorläufig gewichteten Nielsen-Einschaltquoten. Laut AMC hatte die Serie auch einen erfolgreichen Start auf seinem Streaming-Dienst AMC+.Die Serie, die den langjährigen «Walking Dead»-Stammgästen Lauren Cohan (Maggie) und Jeffrey Dean Morgan (Negan) in ein von Zombies heimgesuchtes New York City folgt, erreichte bei ihrer Premiere 683.000 Zuschauer auf AMC. Simultanübertragungen auf BBC America und IFC sowie einige Wiederholungen trieben die Gesamtzuschauerzahl in der ersten Nacht auf 1,12 Millionen. Die Premiere erreichte außerdem 283,000 Zuschauer in der AMC-Kernzielgruppe der Erwachsenen 25-54 (und 449,000 einschließlich der anderen Ausstrahlungen), was ebenfalls der beste Wert unter den Erstausstrahlungen von Dramaserien im Kabel in diesem Jahr ist."Wir sind begeistert, dass so viele Zuschauer Maggie und Negan bei der ersten Folge von «The Walking Dead: Dead City» in den Straßen von Manhattan begleitet haben", sagte Dan McDermott, Präsident der Unterhaltungssparte und der AMC Studios bei AMC Networks. "Der Nervenkitzel geht von hier aus weiter, und wir können es kaum erwarten, dass die Fans alle Wendungen in der Stadt, die niemals schläft, miterleben. Es hat sich herausgestellt, dass die Walker auch nicht schlafen."