Disney-Führungskraft geht zu TikTok

Köpfe

Zena Mucha wird Marken- und Kommunikationschefin des Unterhaltungsriesen.

Zenia Mucha, die zwei Jahrzehnte lang als Top-Sprecherin von Disney tätig war, bevor sie das Unternehmen im Jahr 2021 verließ, wurde bei TikTok angestellt. Sie wird die neu geschaffene Position des Chief Brand and Communications Officer bekleiden und für die globalen Marketing- und Kommunikationsstrategien von TikTok verantwortlich sein.Die Einstellung von Mucha ist Teil einer größeren Umstrukturierung bei TikTok. Vanessa Pappas tritt als Chief Operating Officer des Unternehmens zurück und Adam Presser, der derzeitige Chief of Staff, wurde zum Head of Operations befördert."Angesichts all der Erfolge, die wir bei TikTok erreicht haben, fühle ich endlich, dass es an der Zeit ist, weiterzugehen und mich wieder auf meine unternehmerischen Leidenschaften zu konzentrieren", sagte Pappas in einer Mitteilung an die Mitarbeiter. "Ich weiß, dass das Unternehmen unter der starken Führung von Shou Chew und unserem Führungsteam eine sehr vielversprechende und stabile Zukunft hat, und ich werde hier sein, um ihn, das Führungsteam und Sie alle während dieses Übergangs zu unterstützen, indem ich eine beratende Rolle für das Unternehmen übernehme."