Geraldo Rivera verlässt «The Five» bei Fox News

US-Fernsehen

Der Moderator und Kommentator sagte, dass die wachsenden Spannungen Grund für den Abgang seien.

Geraldo Rivera wird, die Nachmittagssendung von Fox News, verlassen. Das teilte er in den sozialen Medien mit und erklärte, dass seine letzten geplanten Auftritte in den Sendungen am 29. und 30. Juni sein werden. "Es war eine großartige Zeit, und ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit dazu hatte", schrieb Rivera unter anderem. "Es ist nicht immer leicht, der Außenseiter zu sein. Bis auf Weiteres bin ich immer noch Correspondent at Large".Ebenfalls am Mittwoch erklärte Rivera in einem Interview mit, dass Reibereien vor und hinter den Kameras bei «The Five» zu seiner Entscheidung führten, die Serie zu verlassen. "Es gab eine wachsende Spannung, die über redaktionelle Differenzen und persönliche Ärgernisse hinausging. Das ist es mir nicht wert", sagte er.In «The Five» unterhalten sich abwechselnd Co-Moderatoren aus dem gesamten Fox-Programm, darunter Jesse Watters, Dana Perino, Greg Gutfeld und Jeanine Pirro, in freier Rede über die Themen des Tages. Rivera trat als wechselnde liberale Co-Moderatorin neben Harold Ford Jr. und Jessica Tarlov auf.