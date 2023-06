«Baukatastrophen weltweit» bei Kabel Eins Doku

TV-News

Der Samstagabend steht künftig im Zentrum von Unfällen und Mysterien.

Derzeit setzt der Fernsehsender Kabel Eins Doku am Samstagabend auf «Außer Kontrolle» und behandelte zuletzt Themen wie die Columbia-Katastrophe des Space-Shuttle-Programms oder die Nuklearkatastrophe von Fukushima. Auch die Flutkatastrophen von 2021 und der Einsturz des World Trace Centers in New York City waren Teil der vierteiligen Reihe.Ab Samstag, den 1. Juli 2023, nimmt manins Programm auf. Die Fernsehstation liefert samstags jeweils zwei Folgen ab. «Massive Engineering Mistakes» ist eine Produktion des britischen Discovery Channels. Die deutsche Fernsehstation wird die vierte Staffel ausstrahlen, die im November 2022 in Großbritannien startete.So teasert man die Sendung an: „Seit mehr als 10.000 Jahren errichtet der Mensch Bauwerke. Doch dabei wurde manchmal auch gepfuscht: [[Baukatastrophen weltweit] enthüllt die größten Fehler und Missgeschicke des Ingenieurhandwerks auf der ganzen Welt. Dabei wird außerdem analysiert, was falsch lief, warum so manch schwerwiegender Fauxpas bislang unentdeckt blieb und wie verheerende Folgen vermieden werden können.“