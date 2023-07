Podstars

Der neue Podcast von Deutschlandfunk Kultur und ZDF wird von Jasna Fritzi Bauer erzählt.

Der Podcastist eine Produktion des ZDF in Kooperation mit Deutschlandfunk Kultur und beschäftigt sich mit dem aktuellen und noch immer bestehenden Hype rund um die NFT-Technologie, die Gefahren und Möglichkeiten. Dabei hat das Team hinter dem Podcast viel Arbeit und Recherche investiert, um die angesprochenen Zuhörer effektiv und nachhaltig zu erreichen. Modernes Audio-Equipment bei der Aufnahme, eine professionelle Sprecherin und viele Informationen bieten dem Zuhörer in sechs Episoden Unterhaltung und Wissen in einem.Der Podcast «Bored Ape Yacht Club» beschäftigt sich vor allem mit dem Thema NFT, also den Non-Fungible-Token, welche im Rahmen der Krypto- und Blockchain-Technologie auf den Markt kamen. Dabei handelt es sich um einzigartige grafische Werke, welche zum Teil zu Millionenbeträgen gehandelt wurden und noch werden. Die Frage die sich unter anderem stellt ist, inwiefern diese neue Art von Kunst den Kunstbegriff verändern, prägen oder auch beeinflussen wird. Doch damit nicht genug. Aufgrund des hohen Werts vieler dieser Kunstwerke ist rund um das Thema auch ein Netzwerk an Kriminalität entstanden, welches im Podcast ebenfalls genauer unter die Lupe genommen wird. Somit wird den Zuhörern auch aufgezeigt, welche Probleme mit NFTs einhergehen und welche Schwierigkeiten Öffentlichkeit und Strafverfolger haben, mit dieser Technologie Schritt zu halten.Insgesamt ist das Thema also deutlich Crime-lastiger, als man es sich auf den ersten Blick denken kann. Da sich der Podcast allerdings vor allem an ein jüngeres Publikum richtet, ist es wichtig, dass auch diese Themen ausreichend und tiefschürfend behandelt werden. Mit einer durchschnittlichen Länge von rund 30 Minuten pro Episode nehmen sich die Macher dafür ausreichend Zeit.Die Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer ist die Sprecherin des Podcasts und stellt die verschiedenen Inhalte vor. Die junge Stimme und das Interesse der Schauspielerin an dem Thema passen perfekt ins Setting und sorgen dafür, dass man mit Interesse und Spannung zuhört. Insgesamt warten sechs Episoden auf die Zuhörer, die sich mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten rund um das Thema NFT beschäftigen. Die Macher des Podcasts konzentrieren sich immer auf verschiedene Elemente und berücksichtigen dabei auch die verschiedenen Prominenten, welche sich rund um die NFT-Blase einen Namen gemacht haben.