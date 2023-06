Peacock verlängert «Bupkis»

US-Fernsehen

Keine Überraschung: Die Serie von «Saturday Night Live»-Produzent geht natürlich weiter.

Die Peacock-Serievon Pete Davidson wurde für eine zweite Staffel verlängert. In der semi-autobiografischen Serie spielt Davidson sich selbst, während er versucht, mit der einzigartigen Familiendynamik und der Komplexität des Ruhms umzugehen und sinnvolle Beziehungen aufzubauen. Edie Falco und Joe Pesci spielen ebenfalls mit. Zu den Gaststars der ersten Staffel gehören Machine Gun Kelly, Steve Buscemi, Charlamagne Tha God, Al Gore und John Mulaney.Davidson schreibt die Serie gemeinsam mit Showrunner Judah Miller und Dave Sirus. Alle drei fungieren neben Lorne Michaels, Andrew Singer und Erin David als ausführende Produzenten. Universal Television ist das Studio und Michaels' Broadway Video produziert."Pete Davidson ist ein einzigartiges Talent und was er mit der ersten Staffel von «Bupkis» geschaffen hat, hat uns absolut umgehauen", sagte Susan Rovner, President of Entertainment Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Pete hat die seltene Fähigkeit, uns mit seiner ungefilterten Art von Comedy zum Lachen zu bringen und uns dann mit seiner rohen und ehrlichen Verletzlichkeit zum Weinen zu bringen. Wir könnten nicht stolzer sein, diese Reise mit Pete, Lorne Michaels, Broadway Video und unseren Partnern bei Universal Television für eine zweite Staffel fortzusetzen, während wir Peacocks Comedy-Angebot weiter ausbauen"."Pete, Lorne und das gesamte «Bupkis»-Team haben die Zuschauer in der ersten Staffel auf ein wildes und emotional mitreißendes Abenteuer mitgenommen; von Familienhochzeiten über drogengetränkte Roadtrips bis hin zu einsamen Urlauben am Set - diese authentischen, frechen und emotional offenen Eskapaden haben den Zuschauern das Gute, das Schlechte und das Wahre gezeigt, das mit Ruhm einhergeht", so Erin Underhill, Präsidentin von Universal Television. "Wir sind Peacock für seine Unterstützung dankbar und freuen uns darauf, in der zweiten Staffel wieder in Pete Davidsons kreativen Kopf zu schauen.