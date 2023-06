VOD-Charts

«Black Mirror» feiert ein fulminantes Comeback, während auch Chris Hemsworth ein Erfolgsgarant für Netflix ist.

Vier lange Jahre mussten die Fans der Netflix-Anthologie-Serieauf neue Folgen warten. Am 15. Juni war es soweit, und der kalifornische Streamer präsentierte fünf neue und sehr unterschiedlich gelagerte Ausgaben. War die Vorfreude der Zuschauer so groß, dass es für eine Spitzenposition in den VOD-Charts reichte? Dazu später mehr, denn die «Black Mirror»-Performance war beeindruckend und lag deutlich über dem Niveau von, das mit 1,71 Millionen Abrufen Platz zehn belegte.Der neunte Rang ging an, die Anwaltsserie reihte sich knapp davor mit 1,76 Millionen Klicks ein. Alle anderen Titel fuhren jeweils mehr als zwei Millionen Aufrufe ein. So wurde die Polizeiserie2,13 Millionen Mal gestreamt, was den achten Platz einbrachte. Auf eine Reichweite von 2,18 Millionen kamin der 25. Kalenderwoche und musste sich damit hinter der Krankenhaus-Reiheeinordnen, die in den vergangenen sieben Tagen 2,23 Millionen Mal angesteuert wurde.Die Top5 beginnt mit Dauerbrenner. Laut den Marktforschern von Goldmedia kamen die CBS-Nerds zwischen dem 16. und 22. Juni auf 2,30 Millionen Views. Damit lag man hinter, deren vierte Staffel vor rund zwei Wochen erschien. Erneut landete die Serie von Mindy Kaling auf dem vierten Platz fiel in der Reichweitenmessung aber etwas zurück und musste sich mit 2,51 Millionen begnügen (Vorwoche: 3,39 Mio.).Auf der niedrigsten Stufe des Treppchens landete der der mit Chris Hemsworth besetzte Netflix-Action-Film, der tolle 2,58 Millionen Abrufe sammelte. Für einen Film ist dieses Ergebnis natürlich schwieriger zu erreichen als für eine Serie. Dementsprechend besteht zu Platz zwei eine größere Lücke, dennwaren mit 3,45 Millionen erfolgreich. Kein Vorbeikommen gab es aber an. Die teils sehr grotesken Szenen waren so beliebt, dass fast die Sieben-Millionen-Marke fiel. In der Endabrechnung verzeichnete man 6,99 Millionen Abrufe.