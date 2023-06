Quotencheck

In der elften Staffel hat Nelsen Müller das Kabel-Eins-Gesicht Frank Rosin abgelöst.

Eigentlich startet seit zehn Jahren die Kochshow «The Taste» im Herbst, ehe ein paar Wochen später das große Finale ansteht. Nachdem bereits vor einigen Monaten die zehnte Runde über den Sender ging, hat Sat.1 die elfte Staffel im Mai und Juni 2023 ausgestrahlt. In diesem Jahr standen mit Angela Kirsch die Juroren Nelsen Müller, Tim Raue, Alexander Herrmann und Alexander Kumptner vor der Kamera, Frank Rosin pausierte.Die Produktion von Redseven Entertainment startete am Mittwoch, den 3. Mai, mit 0,91 Millionen Fernsehzuschauern und einem sehr schwachen Marktanteil von vier Prozent. Die erste Runde, bei der die Kandidaten mit 50 Euro einkaufen durften, um in ein Team gewählt zu werden, sahen 0,40 Millionen Umworbene. Der Marktanteil in der Zielgruppe wurde mit nur 7,4 Prozent bemessen, lag aber über dem inzwischen schwachen Sat.1-Senderschnitt von sechs Prozent.In der zweiten Folge, die am 10. Mai gesendete wurde, kehrte Frank Rosin als Gastjuror zurück. Beim Thema Frühling, das 1,02 Millionen Menschen sahen und 4,7 Prozent generierte, schieden Yassin und Lena aus. 0,43 Millionen Umworbene sahen zu, der Marktanteil kletterte auf 8,7 Prozent. Sieben Tage später verfolgten 0,90 Millionen „Urlaub im Hotel“, dafür konnte man Viktoria Fuchs gewinnen. Wie Luke und Robin die Sendung verließen, erreichte 0,39 Millionen Jüngere und führte zu 8,3 Prozent.Am Mittwoch, den 24. Mai, erreichte «The Taste» mit Gastjurorin Julia Komp die beste Reichweite der Staffel: 1,04 Millionen Menschen schalteten ein und verhalfen der Sendung zu 4,8 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,43 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil belief sich auf neun Prozent. Noch einen Tick besser sah es eine Woche später aus, immerhin verbuchte man dort 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährige und 9,3 Prozent. Insgesamt waren aber nur 1,01 Millionen Zuseher dabei, die für 4,7 Prozent Marktanteil standen.Das Halbfinale, bei dem Max Strohe zum Thema Hollywood eingeladen war, erzielte 0,90 Millionen Zuschauer und 4,4 Prozent. Das Aus von Viktoria und Verena sicherte der Sendung 0,35 Millionen Zuschauer und 8,3 Prozent. Wie Yvonne den Sieg erklomm, sahen 1,02 Millionen Zuschauer, was zu 5,3 Prozent führte. In der Zielgruppe hatte Sat.1 0,41 Millionen Zuseher, das führte zum besten Wert – nämlich 9,8 Prozent.Unterm Strich lief die Staffel schlecht, noch nie sahen so wenig Menschen «The Taste». Dennoch waren 0,97 Millionen Zuschauer und 4,6 Prozent ein Erfolg für den Fernsehsender. Bei den Werberelevanten lag man mit 0,41 Millionen und 8,7 Prozent deutlich über dem Senderschnitt.