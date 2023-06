«FUBAR» schnappt sich die Pole Position

US-Quoten

Nachdem CBS «S.W.A.T.» abgesetzt hatte, kam die Serie auf sehr gute Aufrufzahlen.

Arnold Schwarzeneggers allererstes TV-Projekt,, hat sich an die Spitze der wöchentlichen Streaming-Rangliste von Nielsen gesetzt. Die Action-Komödie wurde in der Zeit vom 22. bis 28. Mai, in der sie vier Tage lang verfügbar war, 1,5 Milliarden Minuten lang angesehen.belegte mit 1,4 Milliarden Sehminuten auf Hulu, Paramount+ und Netflix den zweiten Platz, nachdem es in der Vorwoche erstmals auf Platz acht der Rangliste erschienen war. Dieses Einschaltintervall fiel mit der Entscheidung von CBS zusammen, die Serie nach sechs Staffeln abzusetzen, was jedoch schnell wieder rückgängig gemacht wurde. Die Serie wird nun für eine siebte und letzte Staffel zurückkommen.Der dritte Platz ging an eine andere Fernsehserie:<, das Sportdrama, dessen fünfte Staffel bei CW am 15. Mai zu Ende ging, bevor es am 23. Mai in voller Länge auf Netflix zu sehen war. Die Serie wurde in diesem Zeitfenster, in dem sie sechs Tage lang gestreamt werden konnte, 893 Millionen Minuten lang gesehen. Eine CBS-Serie belegte ebenfalls den vierten Platz:tauchte wie üblich in den Charts auf, diese Woche auf Platz vier mit 871 Millionen verfolgten Minuten bei Netflix und Paramount+.