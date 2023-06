Primetime-Check

Wie schlugen sich die Wiederholungen bei Das Erste und ZDF? Punktete Sat.1 mit einem Urlaubscheck?

Mit dem Kriminalfilm „Kein Entkommen“ aus der Reiheverzeichnete Das Erste am Donnerstag 4,42 Millionen Fernsehzuschauer, das führte zu 19,3 Prozent bei allen und 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mitund denwaren noch 2,10 und 2,25 Millionen möglich, die Marktanteil schrumpften auf 9,9 und 12,8 Prozent. Bei den jungen Menschen waren noch 6,4 und 11,0 Prozent drin.Das ZDF schicktelos, die 3,48 Millionen Zuschauer mitbrachten. Die Abenteuer-Serie verbuchte 15,2 Prozent bei allen sowie 5,6 Prozent bei den jungen Leuten. Mit demundsicherte sich die Mainzer Fernsehstation 4,42 und 2,12 Millionen, die gute 20,8 und 13,6 Prozent Marktanteil bedeuteten. Mit 9,4 und 6,4 Prozent Marktanteil war man zufrieden.Bei Sat.1 gab esund die Rückkehr vonzu sehen, die Programme erreichten 0,74 und 0,52 Millionen und verbuchten überdurchschnittliche 7,3 und 7,5 Prozent in der Zielgruppe. Unterdessen setzte RTL aufund landete bei 1,23 Millionen und acht Prozent. Kabel Eins servierteund, die 0,89 und 0,49 Millionen holten und in der Zielgruppe 8,7 und 5,1 Prozent Marktanteil einfuhren.Eine neue Ausgabe vonbrachte RTLZWEI 0,60 Millionen Zuschauer und generierte 5,2 Prozent in der Zielgruppe. ProSieben setzte aufund, die Sendungen sicherten sich 0,64 und 0,41 Millionen. Mit 6,6 und 4,7 Prozent Marktanteil sollte man aber nicht zufrieden sein.undliefen bei VOX, die Fernsehstation freute sich über 1,36 und 0,77 Millionen. Die Marktanteile wurden mit 10,2 und 7,8 Prozent beziffert.