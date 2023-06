«The Voice»: Erstmals ein Duo

US-Fernsehen

Dan + Stay treten in der 25. Staffel der Gesangsshow als Duo auf.

NBC hat seine Coaches für die 25. Staffel vonbekannt gegeben. Die Grammy-Preisträger Dan + Shay treten der Show als erstes Coach-Duo in den Vereinigten Staaten von Amerika bei. In Deutschland hatte man dies schon Jahre lang mit The BossHoss und den Fanta4 betrieben.Dan + Shay werden neben Reba McEntire, John Legend und Chance the Rapper als Coaches fungieren. Staffel 25 wird im Frühjahr 2024 ausgestrahlt. Die Ankündigung des Senders erfolgt vor der 24. Staffel der Show, die in diesem Herbst mit der bereits angekündigten Coach-Besetzung von Niall Horan, Gwen Stefani, Legend und McEntire in ihrer ersten Staffel als Coach ausgestrahlt wird. Staffel 24 wird die erste Staffel ohne den langjährigen Coach Blake Shelton sein, der seit der Premiere von «The Voice» im Jahr 2011 dabei ist und sich mit der 23. Staffel verabschiedete. Die 25. Staffel startet vermutlich im Januar 2024.Das Multi-Platin-Pop-Country-Duo wurde vor zehn Jahren gegründet und hat bis heute mehr als zehn Milliarden globale Streams, 46 RIAA-Zertifizierungen und neun Nr.1-Singles im Country-Radio erreicht. Im Jahr 2021 waren Dan + Shay die ersten Künstler, die dreimal hintereinander den Grammy für die beste Country-Duo/Gruppen-Performance gewannen.