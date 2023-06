Deutschland patzt und bringt Sat.1 1,53 Millionen

Quotennews

Sat.1 verzeichnete am Vorabend mit dem Fußballspiel gegen Israel gute Quoten.

Als die U21-Nachwuchsfußballer noch bei Das Erste und ZDF kickten, schalteten etwa fünf Millionen Fernsehzuschauer die Partien mit deutschen Beteiligungen ein. Vor zwei Jahren übertrug ProSieben mit deutlich geringeren Werten die Partien, immerhin waren beim Finale aber über sechs Millionen Menschen dabei. Jetzt ist Sat.1 am Zug und durfte die erste Begegnung zwischen Deutschland und Israel aus dem Ramas-Schengelia-Stadion in Kutaissi übertragen. Die Begegnung mit Israel endete 1:1.Doch der Reihe nach: Zwischen 16.00 und 17.30 Uhr erreichte0,17 Millionen Fernsehzuschauer, Madeleine Wehle sorgte für 1,7 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten wurden 0,03 Millionen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 1,8 Prozent. Jetzt wird es kompliziert: Matthias Opdenhövel, Uwe Morawe, Markus Babbel und die Vorberichte erreichten ab 17.30 Uhr 0,44 Millionen Zuschauer und 3,7 Prozent, in der Zielgruppe wurden 0,11 Millionen und 5,5 Prozent ausgewiesen.Jetzt wird’s kompliziert: Die ersten 45 Minuten der UEFA U21 Euro aus Rumänien und Georgien plus weitere Vorberichte (Die Sendung startete bereits um 17.48 Uhr) sammelte 1,03 Millionen Fernsehzuschauer ein, Sat.1 sicherte man sich einen Marktanteil von 7,1 Prozent. Mit 0,22 Millionen Umworbenen erreichte man 9,4 Prozent. Die zweite Halbzeit, in der Uwe Morawe weiterhin kommentierte, brachte 1,53 Millionen Zuschauer und 8,0 Prozent. 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährige waren für 9,4 Prozent Marktanteil verantwortlich. Die fünf-minütige, die zwischen 20.00 und 20.05 Uhr gesendet wurde, erreichte 0,98 Millionen und sorgte für einen Marktanteil von 7,8 Prozent.