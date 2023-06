RTL verpasst «Undercover Boss» neuen alten Sendeplatz

TV-News

Der Kölner Sender hat sechs neue Folgen angekündigt, die ab Mitte Juli immer montags über den Sender gehen.

Vier neue-Folgen schickte RTL im vergangenen Jahr über den Sender, wählte dabei aber keinen konstanten Ausstrahlungsrhythmus, sondern sendete zunächst Folgen im Januar, eine im Februar und wartete dann bis September für den Abschluss der zwölften Staffel. Das Interesse war nur am 11. Januar groß, als knapp zwei Millionen Zuschauer die Sendung über die Adler Modemärkte AG verfolgten. In der Zielgruppe kam RTL damals auf 11,6 Prozent. Die restlichen drei Folgen, die ebenfalls an einem Dienstag ausgestrahlt wurden, kamen nie auf mehr als 1,50 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe reichte es nicht für mehr als magere 7,9 Prozent.Dennoch hält RTL an seiner langjährigen Formatmarke fest und hat für diesen Sommer sogar sechs Folgen angekündigt. Veränderung gibt es aber auf dem Sendeplatz. Statt dienstags beginnt die 13. Staffel am 17. Juli, ein Montag. Damit kehr RTL zum alten Sendeplatz der Doku-Soap zurück, denn in den Jahren zuvor bespielte «Undercover Boss» den Platz, den derzeit «The Wheel» füllt.In der ersten Folge geht es um den Baby- und Kleinkindbedarf-Händler BabyOne, das von dem Geschwisterpaar Anna Weber und Jan Weischer geführt wird. Erstmals in der Geschichte von «Undercover Boss» stellt sich ein Geschwisterpaar dem Experiment. Die beiden suchen getarnt als Teilnehmende einer fiktiven TV-Show unter anderem im Verkauf, Lager und an der Kasse nach Optimierungspotenzial.