Rundschau

Das «The Walking Dead»-Spin-Off ist bei AMC gestartet und arte verwöhnt die Zuschauer mit der erfolgreichen Serie «Country Queen».

«And Just Like That» (Staffel 2 seit 22. Juni bei Sky)

«Country Queen» (seit 15. Juni in der arte-Mediathek)

«The Walking Dead: Dead City» (seit 18. Juni bei AMC)

«Hijack» (ab 28. Juni bei AppleTV+)

«Outlander» (Staffel 7 seit 16. Juni bei Starz)

Vieles hat sich für Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) geändert. Schließlich sind sie schon in ihren 50ern und seit über 20 Jahren befreundet. Charlottes Kinder sind inzwischen Teenager und sprechen selbst ebenso offen über Sex, wie ihre Mutter mit ihren Freundinnen. Miranda hat sich von Steve getrennt und in eine neue Beziehung gestürzt: mit Che (Sara Ramirez), non-binär, Comedian und Podcaster. Gemeinsam wollen sie jetzt den nächsten Schritt wagen.Die junge Akisa, Chefin einer aufstrebenden Eventagentur in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, erreicht eine beunruhigende Nachricht: Ihr Vater ist krank, es steht schlecht um ihn. Zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt, als sie, kaum 18-jährig, nach einem traumatischen Ereignis mit ihrer Familie gebrochen hatte, kehrt sie zurück in ihre Heimat Tsilanga. Doch die ist ihr sehr fremd geworden«Dead City» startet in einem nicht näher definierten Zeitraum nach dem Ende der Originalserie und beginnt mit Maggie (Lauren Cohan), die sich in einem schlechten emotionalen Zustand befindet. Ihr Sohn Hershel (Logan Kim) wurde von einem furchterregenden Siedlungsführer namens The Croat (Željko Ivanek) entführt und in die isolierten Überreste von New York City gebracht.«Hijack» ist ein packender, in Echtzeit erzählter Thriller über ein entführtes Flugzeug bei einem siebenstündigen Flug nach London und die fieberhafte Suche der Behörden am Boden nach Antworten. Idris Elba ist in der Rolle des Sam Nelson zu sehen – ein versierter Verhandlungsexperte aus der Wirtschaft, der all seine Fähigkeiten einsetzen muss, um das Leben der Passagiere zu retten. Doch seine hochriskante Strategie könnte ihm zum Verhängnis werden.Die vorletzte Staffel der Serie wird in zwei Teile aufgeteilt (Teil zwei startet im Jahr 2024) und stellt einen erwachsenen William Ransom (Charles Vandervaart), die Frau des jungen Ian, Rachel Hunter (Izzy Meikle-Small), und ihren Bruder Denzell (Joey Phillips) vor.