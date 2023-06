ITV adaptiert «Password»

England

Zuletzt hatte sich schon Antena 3 aus Spanien die Rechte gesichert.

Die legendäre Spielshow, die derzeit von Keke Palmer und Jimmy Fallon moderiert wird, erhält eine britische Adaption. Der Fernsehsender ITV hat eine Version des von Fremantle produzierten Formats in Auftrag gegeben, bei der Stephen Mangan als Moderator fungiert, während Alan Carr und Daisy May Cooper als Teamkapitäne starten.Bei dem 1961 erstmals auf CBS ausgestrahlten Wortassoziationsspiel versuchen die Kapitäne und Kandidaten, die Passwörter ihrer Mitspieler mit Hilfe von Ein-Wort-Hinweisen zu erraten. In der ITV-Version wird im Finale ein Geldpreis ausgelobt. In den USA lief die Show in jedem Jahrzehnt bei CBS, ABC und NBC. Die jüngste Version mit Palmer und Fallon in den Hauptrollen startete letztes Jahr auf NBC und wurde schnell zu einer der beliebtesten Sendungen des Senders.In Großbritannien wird die Serie vom Fremantle-Label Talkback produziert, wobei Jonno Richards und Laura Gibson als ausführende Produzenten für das Label tätig sind. Juliet Morrish ist Serienproduzentin. Die Serie wurde von Joe Mace, Redakteur bei ITV, und Katie Rawcliffe, Leiterin der Abteilung Unterhaltung, in Auftrag gegeben. In Deutschland lief «Passwort» vier Jahre lang beim Süddeutschen Rundfunk und Südwestfunk ab 1964. Inzwischen plant auch der spanische Sender Antena 3 eine Version.