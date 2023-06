Tennis, Leichtathletik, Fußball: Das ZDF hatte gestern einiges an Sport zu bieten

Quotennews

Am gefragtesten war dann am Vorabend die Partie der deutschen Frauennationalmannschaft gegen Vietnam.



Der gesamte Samstagnachmittag war gestern im ZDF mit einem abwechslungsreichen Sportprogramm gefüllt, so dass sicherlich für jeden etwas dabei war. Los ging es ab 14.25 Uhr mit dem ATP-Tennisturnier aus Halle in Westfalen, wo Alexander Bublik auf Alexander Zverev traf. 0,81 Millionen Fernsehende ließen sich diese Partie nicht entgehen und fuhren somit einen akzeptablen Marktanteil von 10,9 Prozent ein. Die 0,04 Millionen Jüngeren kamen hingegen nicht über ernüchternde 2,9 Prozent hinaus.Ab 16.00 Uhr ging es dann zu den European Games, wo Leichtathletik zu sehen war. Bei 0,92 Millionen Zuschauern wurden mäßige 10,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei mauen 4,6 Prozent. Es folgten dieab 16.30 Uhr, wofür die Reichweite auf 0,75 Millionen Menschen zurückging. Somit sank auch die Quote auf magere 8,6 Prozent. Bei den 0,06 Millionen Jüngeren waren noch schwache 3,8 Prozent Marktanteil möglich.Ab 18.00 Uhr fand schließlich das Testspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen das Team aus Vietnam statt. Dies ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams. Vietnam hat sich zudem erstmals für die Frauen-WM qualifiziert. Den 2:1-Sieg des deutschen Teams verfolgten zunächst 2,39 und ab der zweiten Halbzeit dann 2,78 Millionen Neugierige. Somit erhöhte sich die Quote von 18,4 auf starke 21,4 Prozent. 0,21 sowie 0,19 Millionen 14- bis 49.-Jährige kamen auf hohe 10,1 sowie 9,8 Prozent Marktanteil.