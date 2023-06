NBC beendet «Magnum P.I.»

US-Fernsehen

Nach der kommenden Staffel wird die Serie auf dem Fernsehfriedhof landen.

steht bei NBC vor dem Aus. Die Dramaserie, die im vergangenen Jahr von CBS abgesetzt und von NBC übernommen wurde, wird nicht über die kommende zweite Hälfte der fünften Staffel hinaus fortgesetzt. Die Entscheidung, keine sechste Staffel in Auftrag zu geben, fiel nach dem 50-tägigen Streik der WGA und einem möglichen Streik der SAG-AFTRA, da der Vertrag der Schauspielergewerkschaft mit der AMPTP am 30. Juni ausläuft. Dieses Datum fällt mit dem Ende der Verträge der «Magnum P.I.»-Darsteller mit NBC zusammen.Um eine Absetzung der Serie zu vermeiden, hätte NBC entweder weitere Episoden in Auftrag geben müssen, ohne zu wissen, wann diese in Produktion gehen könnten, oder die Verträge der Schauspieler verlängern müssen, um die Entscheidungsfrist zu verlängern. Schließlich entschied man sich, die Schauspieler zu entlassen und ohne «Magnum P.I.» weiterzumachen.«Magnum P.I.» war ein Reboot der gleichnamigen Serie aus den 1980er Jahren mit Tom Selleck in der Hauptrolle. In dieser Version wurde der hochdekorierte ehemalige Navy Seal Thomas Magnum von Jay Hernandez gespielt. Nach seiner Rückkehr aus Afghanistan nutzte Magnum seine militärischen Fähigkeiten, um Privatdetektiv zu werden, und ergänzte sein Geschäft, indem er als Sicherheitsberater in einem luxuriösen Anwesen namens Robin's Nest arbeitete, wo er in einem Gästehaus wohnte. Neben Hernandez waren Perdita Weeks, Zachary Knighton, Stephen Hill, Amy Hill und Tim Kang in der Serie zu sehen. Die ausführenden Produzenten der Serie waren Eric Guggenheim, John Davis, Justin Lin, John Fox, Barbie Kligman, David Wolkove und Gene Hong. CBS Studios produzierte in Zusammenarbeit mit Universal Television.