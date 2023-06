Blockbuster-Battle

Der berühmteste Archäologe der Filmgeschichte kehrt zurück ins Kino und das Fernsehen feiert seine Rückkehr mit der Ausstrahlung seiner Filme. Wird Dr. Jones in diesem Battle triumphieren?

(RTL, 20:15 Uhr)Alle Trolle lieben die Musik. Doch jeder Stamm hat andere Präferenzen. Die einen stehen auf Pop, die anderen auf Techno oder auf Klassik. Das ist jedoch Queen Barb, der Königin der Hard-Rock-Trolle, ein Dorn im Auge. Sie will, dass alle Trolle auf der ganzen Welt nur mehr Rock lieben und alle anderen Musikrichtungen verschwinden. Das müssen Poppy und ihr Freund Branch natürlich unbedingt verhindern, denn die Welt soll bunt und vielfältig bleiben! Das Fazit der Quotenmeter-Kritik: „«Trolls 2: Trolls World Tour» nimmt sich auf weitestgehend oberflächliche aber immerhin unterhaltsame Weise der wichtigen Botschaft an, dass jedes Gefühl und jede Stimmung ihren Platz im Leben haben. Dafür bedienen die Macher auch Klischees, legen aber erneut eine großartig animierte Welt vor, in der man sich wunderbar verlieren kann.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Tele 5, 20:15 Uhr)Die Traumfabrik Hollywood scheint für den opportunistischen Lebenskünstler Harry der perfekte Ort zu sein. Um Schauspielerfahrung für seine erste große Rolle zu sammeln, begleitet er den schwulen Schnüffler Perry bei seinem aktuellen Auftrag als Privatdetektiv. Auch Harrys Jugendschwarm Harmony träumt von einer schillernden Filmkarriere in Los Angeles. Allerdings sind bald zwei junge Frauen tot, und das extravagante Trio findet sich in einem realen Kriminalroman à la Jonny Gossamer wieder! - Der Film von Shane Black erhielt u.a. einen Empire Award.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(Sat.1, 20:15 Uhr)"Indy" Harrison Ford und Sean Connery auf einer spannenden Jagd nach dem Heiligen Gral: 1938 verschwindet der Vater von Indiana Jones, der Archäologieprofessor Henry Jones, auf der Suche nach dem religiösen Relikt spurlos. Indy macht sich in Begleitung der Wissenschaftlerin Elsa sofort auf die Suche nach ihm. In den Katakomben von Venedig findet er einen Hinweis auf den Verbleib des Grals, doch auch die Nazis wollen in dessen Besitz kommen und haben Henry entführt.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8