«The Little Mermaid» wird auf den Philippinen ein Hit

International

Während die Einwohner des Landes feiern, gibt es in anderen Teilen Asiens rassistische Äußerungen.

Die Philippinen haben schon immer einen Sonderstatus im asiatischen Raum. Der Staat wurde erst von den Spaniern besetzt, dann kamen die Amerikaner. In Sachen «The Little Mermaid» schlägt ein westliches Herz. "Die Philippinen sind offensichtlich ein herausragender Markt für uns", sagt John Hsu, Disneys Senior Vice President Studio Business in Asia Pacific. "Es ist selten, aber es ist das mit Abstand größte Gebiet für «Die kleine Meerjungfrau» in Südostasien, unser drittgrößter Markt im asiatisch-pazifischen Raum hinter Australien und Japan und unser elftgrößtes Gebiet weltweit", sagt er.«The Little Mermaid>> mag in einigen wichtigen Filmmärkten Asiens ein Flop gewesen sein, aber auf den Philippinen war der Film ein voller Erfolg. Disneys Live-Action-Remake des Zeichentrickklassikers aus dem Jahr 1989 ist in dem südostasiatischen Land derzeit der größte Blockbuster des Jahres. Mit einem Einspielergebnis von 5,8 Millionen Dollar hat der Film die beiden größten Hollywood-Hits des Jahres übertroffen: Universals «The Super Mario Bros. Movie» (2,2 Millionen Dollar) und Marvel's «Guardians of the Galaxy Vol 3» (4,7 Millionen Dollar).Auf den Philippinen gab es nicht nur keine derartigen negativen Elemente, sondern Halle Baileys Leistung wurde laut Hsu von den philippinischen Kinobesuchern sehr positiv aufgenommen. "Sie liebten Halle Baileys Darbietung als Ariel, und sie mochten sie als neue Prinzessin", sagt er. In den USA hat sich der Film trotz einiger Proteste gegen Baileys Besetzung gut verkauft. Der Film hat seit seinem Start am 24. Mai mehr als 257 Millionen Dollar eingespielt. Analysten gehen davon aus, dass der Film ein Einspielergebnis von 350 Millionen Dollar erreichen könnte, was in etwa dem Einspielergebnis von «Aladdin» ► (355,6 Millionen Dollar) entspricht.