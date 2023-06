Glööckler bildet neues RTLZWEI-Duo mit Katzenberger

TV-News

Die neue Doku-Soap «Herr Glööckler sucht das Glück» wird ab Mitte Juli im Anschluss an «Daniela Katzenberger» gesendet.

In dieser Woche kehrte Daniela Katzenberger mit ihrer nach ihr benannten Doku-Soapins Programm von RTLZWEI zurück. Die neuen Folgen kommen einer Abschiedstournee gleich, denn die Mallorca-Auswanderin verlässt den Grünwalder Sender in Richtung Köln, um zu VOX zurückzukehren. In den kommenden beiden Wochen sendet RTLZWEI aber noch Doppelfolgen der zehnteiligen Staffel. Danach muss die „Katze“ die Primetime nicht mehr alleine auf ihren Schultern tragen, sondern erhält Unterstützung von Modedesigner Harald Glööckler.Wie RTLZWEI mitteilte, startet dessen Personality-Dokusoap am 12. Juli und wird immer mittwochs ab 21:15 Uhr gesendet. Zu sehen gibt es sechs Folgen. Das Format aus dem Hause Yellowstone Productions erleben die Zuschauenden Harald Glööckler so offen wie nie zuvor, wie RTLZWEI verspricht. So teilt der Star-Designer seine Emotionen rund um die Trennung von Ex-Mann Dieter Schroth mit der Öffentlichkeit und spricht auch darüber, wie es so weit gekommen ist. Nach 35 gemeinsamen Jahren hatte Harald Glööckler sich dazu entschieden, die eingetragene Lebenspartnerschaft aufzulösen.Das Publikum erhält zudem Einblick in das neue Datingleben des Unternehmers und begleitet Glööckler zu seiner Brust-Operation. „Prince Pompöös" gewährt den Zuschauern darüber hinaus exklusiv den ersten Blick in sein neues Domizil und lässt sie selbst auf der glamourösen Einweihungsparty seiner neuen Luxusbehausung „Mäuschen spielen".