Dan Stevens wird «Solar Opposites»-Chef

US-Fernsehen

Die Zeichentrickserie von den ausführenden Produzenten Mike McMahan und Josh Bycel wird im August mit ihrer vierten Staffel zurückkehren.

Hulu hat einen Nachfolger für Justin Roiland in der Animationskomödiegefunden. Dan Stevens («Downton Abbey») wird die Hauptrolle in der Zeichentrickserie übernehmen, die ursprünglich von Mike McMahan («Star Trek: Lower Decks») und Roiland geschaffen wurde, der im Januar aufgrund von Vorwürfen häuslicher Gewalt entlassen wurde.Stevens wird die Rolle von Korvo übernehmen, einem griesgrämigen Außerirdischen, der immer zeremonielle Gewänder trägt und behauptet, die Erde zu hassen. Er will unbedingt ihr Raumschiff reparieren, damit er zu einem neuen Planeten fliehen kann. Alle elf Episoden der vierten Staffel von «Solar Opposites» erscheinen am 14. August bei Hulu.Die Sprecherrolle erweitert Stevens' Beziehung zu den Produzenten von «Solar Opposites», 20th Television Animation, da er auch eine Rolle in der animierten Apple-Komödie «Central Park» des Studios hat. Er hat auch an anderen Zeichentrickserien mitgewirkt, darunter Max' «The Prince» (mit der Stimme von Prinz Charles) und Netflix' «Kipo and the Age of Wonderbeasts».