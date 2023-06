Kabel Eins Doku geht dem Mord in den Alpen nach

TV-News

Ab Juli sendet die kleine Schwester von Kabel Eins eine True-Crime-Dokumentation.

Neues bei Kabel Eins Doku: Die Fernsehstation hat sich die True-Crime-Reihe «Murder in the Alps» gesichert, die dreiteilige Dokumentation wurde im vergangenen Jahr von Blast! Films produziert. Im Juni 2022 strahlte der Fernsehsender Channel Four die Sendung aus. Während der britische Sender die Episoden an einem Stück zeigte, stückelt Kabel Eins Doku die Reportage.startet am Mittwoch, den 5. Juli, um 20.15 Uhr. Die Reihe behandelt einen spontanen Familienurlaub, der in einer Tragödie endet: Ein britisches Ehepaar macht mit den beiden Töchtern und der Großmutter Rast an einem Parkplatz in Chevaline, als plötzlich Schüsse fallen. Die drei Erwachsenen sterben, die Kinder überleben. Ein Fahrradfahrer, der in der Gegend unterwegs war, wird ebenfalls erschossen aufgefunden. Was geschah im September 2012 in den französischen Alpen?Im Anschluss an die Dokumentation strahlt Kabel Eins weiterhin «Akte Mord – Ermittler auf Beweisjagd» aus, weiter geht es mit drei Episoden von «Homicide Hunter – Dem Mörder auf der Spur». Im Vorfeld setzt man auf «Murder Nation USA», davon zeigt man die Folge „Mann des Glaubens und der Gewalt“.