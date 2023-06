Digital Natives: Lion Wasczyk

Interview

Der Darsteller aus «In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte» spricht über seinen digitalen Lebensstil.

Für die Möglichkeit durch unterschiedliche Rollen das Leben aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und sich selbst immer wieder neu herauszufordern beim Annähern daran, eine Rolle mit all ihren Facetten kennenzulernen - auch wenn dieser Mensch völlig andere Werte, Meinungen und Verhaltensweisen zu einem selbst haben kann.Es sind für mich nicht unbedingt Gegenstände, die ich brauche. Es gibt aber ein paar Essentials, die für mich im Alltag sehr wichtig für mein Wohlbefinden sind. Das sind für mich erholsamer Schlaf, gutes Essen und der Start in den Tag mit einem selbstgebrühten, schwarzen Kaffee.Ich informiere mich fast zu 100 Prozent über digitale Medien. Für Nachrichten ist die «Tagesschau» mit ihren digitalen Medien die erste Anlaufstelle. Um mich tiefergehend mit Themen zu beschäftigen, höre ich außerdem gerne Podcasts und Experteninterviews. Ich habe aber auch gemerkt, dass es einen Punkt gibt, an dem die Flut von internationalen Nachrichten und Neuigkeiten für mich überfordernd sein kann. Sobald ich merke, dass es zu viel wird, reduziere ich mich daher auf ein nötiges Minimum - in turbulenten Zeiten hat mir dieser Umgang gut geholfen.2017 durfte ich in einer kleinen Rolle bei «Bad Banks» unter Regie von Christian Schwochow mitwirken. Über die Möglichkeit einer erneuten Zusammenarbeit würde ich mich sehr freuen!Kurz und simpel: „Ein Weg entsteht, indem man ihn geht“.Abends koche ich gerne, die einzelnen Schritte bis zum fertigen Gericht haben eine sehr entspannende Wirkung für mich. Aber ich genieße es auch sehr auf dem Sofa bei einem guten Film oder einer Serie abzuschalten!Sport ist für mich sehr wichtig, sowohl für die körperliche Fitness, aber auch um den Kopf frei zu bekommen. Daher bin ich meistens alle zwei Tage im Fitnessstudio oder gehe Joggen.Die Social-Media-App, die ich primär nutze ist Instagram, sowohl privat als auch beruflich.Als ich noch in einer WG gewohnt habe, haben wir regelmäßig Abende vor der Konsole verbracht. Zurzeit habe ich aber weder Spiele auf meinem Smartphone, noch eine Konsole und spiele auch keine Computerspiele, wobei ich durchaus Lust hätte mal wieder ein gutes Strategiespiel zu spielen!Das ist relativ überschaubar: Für Musik nutze ich Spotify, für Serien und Filme habe ich Netflix Amazon Prime und Disney+ abonniert. Und dann zahle ich natürlich noch den Monatsbeitrag für die Mitgliedschaft im Fitnessstudio.