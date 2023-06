«Nine Perfect Strangers» geht weiter

US-Fernsehen

Nicole Kidman konnte wieder verpflichtet werden, Murray Bartlett macht wohl mit.

wurde offiziell für eine zweite Staffel bei Hulu verlängert. Das Fachblatt „Variety“ berichtete im Mai 2022, dass die Serie kurz vor einer Rückkehr steht, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch keine Besetzungen bestätigt waren. Nun wurde bestätigt, dass Nicole Kidman in der Rolle der Kurortleiterin Masha sowie in ihrer Funktion als ausführende Produzentin zurückkehren wird.Außerdem steht «White Lotus»- und «The Last of Us»-Darsteller Murray Bartlett kurz vor einem Deal, um in der zweiten Staffel mitzuspielen, heißt es. Die Rolle würde Bartletts Beziehung zu Hulu vertiefen, da er kürzlich die Hauptrolle in der limitierten Serie «Welcome to Chippendales» an der Seite von Kumail Nanjiani spielte.Die erste Staffel basierte auf dem gleichnamigen Buch der «Big Little Lies»-Autorin Liane Moriarty. Sie spielte in einem Boutique-Resort für Gesundheit und Wellness, das Heilung und Transformation versprach, als neun gestresste Stadtbewohner versuchten, einen Weg zu einem besseren Leben zu finden. Die Leiterin des Resorts, Masha (Kidman), wacht während der zehntägigen Kur über sie und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den müden Geist und den Körper der Teilnehmer wieder zu beleben. Hierzulande wurde «Nine Perfect Strangers» bei Amazon Prime Video ausgespielt.