«High School Musical»-Serie endet nach Staffel vier

Im Sommer wird die finale Runde beim Streamingdienst Disney+ starten.

neigt sich dem Ende entgegen. Die kommende vierte Staffel der Teenie-Musical-Komödie wird die letzte auf Disney+ sein. Die Serie startet an der High School, an der die Originalfilme von «High School Musical» gedreht wurden, und dreht sich um eine Gruppe musikbegeisterter Teenager, die beschließen, eine Produktion von «High School Musical» auf die Beine zu stellen.In der vierten Staffel, die am 9. August Premiere hat, kehren die Wildcats nach einem epischen Sommer im Camp Shallow Lake an die East High zurück und bereiten eine Bühnenproduktion von «High School Musical 3: Senior Year» vor. Doch die Pläne werden durchkreuzt, als Schulleiter Gutierrez bekannt gibt, dass Disney beschlossen hat, den lang erwarteten Film «High School Musical 4: The Reunion» an ihrer geliebten High School zu drehen.Zu den Stammgästen der Serie gehören Joshua Bassett als Ricky, Sofia Wylie als Gina, Dara Reneé als Kourtney, Julia Lester als Ashlyn, Frankie Rodriguez als Carlos, Kate Reinders als Miss Jenn und Liamani Segura als Emmy. Mark St. Cyr, Matt Cornett, Larry Saperstein, Joe Serafini, Adrian Lyles und Saylor Bell Curda spielen wiederkehrende Rollen. Zu den neuen Mitgliedern der Besetzung gehören Kylie Cantrall, Matthew Sato, Caitlin Reilly und Vasthy Mompoint.