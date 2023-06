ESPN zeigt Hot-Dog-Esswettbewerb

US-Fernsehen

Am 4. Juli überträgt der Sportsender der Disney-Gruppe ein besonderes Ereignis.

Die alljährliche Tradition wird am 4. Juli fortgesetzt: Derwird am Dienstag, dem 4. Juli, live von der kultigen Ecke der Surf und Stillwell Avenues auf Coney Island übertragen. ESPN hat die exklusiven Rechte für die Live-Übertragung von 10:45 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung. Dies ist das 20. Jahr in Folge, in dem ESPN die Veranstaltung im Fernsehen überträgt, und es wird mindestens bis 2029 so weitergehen.Die Übertragung des Frauenwettbewerbs beginnt um 10:45 Uhr auf ESPN 3. Der Wettbewerb der Männer wird um 12:00 Uhr auf ESPN2 ausgestrahlt. Wiederholungen der Wettkämpfe finden im Laufe des Tages auf allen ESPN-Netzwerken statt, eine davon um 17:00 Uhr auf ESPN. Moderiert wird die Veranstaltung zum zweiten Mal in Folge von dem dynamischen Duo aus SportsCenter-Moderator John Anderson und Major League Eating President Rich Shea. Vor Ort wird Renee James berichten.Was die Esser selbst betrifft, so wollen der Weltmeister Joey Chestnut und die bestplatzierte Frau Miki Sudo ihre Senfgürtel während des zehn-minütigen All-you-can-eat-Wettbewerbs verteidigen. Letztes Jahr aß Chestnut bei den Männern 63 Hot Dogs und Brötchen, während Sudo bei den Frauen zurückkehrte und mit 40 Hot Dogs und Brötchen den Spitzenplatz zurückeroberte. Chestnut hatte im Jahr 2021 mit 76 Hot Dogs gewonnen.