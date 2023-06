«Dragon Ball Super» muss weichen

TV-News

Der Fernsehsender ProSieben Maxx nimmt demnächst wieder «Appare Ranman» ins Programm auf.

Derzeit wiederholt ProSieben Maxx am werktäglichen Nachmittag die Animie-Serie. Doch ab Donnerstag, dem 13. Juli 2023, wird die vorerst letzte Folge auf dem Sender ausgestrahlt. Die Verantwortlichen haben entschieden, dass ein anderes Format das Programm bereichern soll. Ab 16.45 Uhr wiederholt man zunächst 13 Folgen der ersten. Am darauffolgenden Freitag sind die Reruns schon ab 16.20 Uhr zu sehen.Davon handelt die Serie: Das Genie Appare Sorano und der Samurai Kosame Isshiki landen durch einen unglücklichen Zufall in Amerika und haben nur ein Ziel: die Rückkehr nach Japan. Das mittellose Zweiergespann entschließt sich, am transamerikanischen Wild Race teilzunehmen, um mit dem Preisgeld nach Hause reisen zu können. Appare Sorano entwickelt dafür ein spezielles Fahrzeug, das die beiden jedoch weder vor ihrer Konkurrenz noch vor den Gefahren der Wildnis schützt.Am Freitagabend, den 14. Juli, feiert die chinesische ProduktionPremiere. ProSieben Maxx sendet den zweistündigen Spielfilm ab 20.15 Uhr. Die Free-TV-Premiere handelt von einer Welt jenseits des Meeresgrunds, auf dem ganz besondere Wesen leben. Sobald ihr Nachwuchs das 17. Lebensjahr erreicht, darf er in der Gestalt eines roten Delphins erstmals die Erdoberfläche erforschen. Bei ihrer Volljährigkeitszeremonie verfängt sich Chun in einem Fischernetz und droht, zu sterben. Ein Junge eilt dem Delphin zu Hilfe. Er verliert dabei jedoch selbst das Bewusstsein und ertrinkt. Chun setzt daraufhin alles daran, ihren Retter zurück ins Leben zu bringen.