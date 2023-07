MSNBC ordert neue «Leguizamo Does America»-Folgen

US-Fernsehen

John Leguizamo macht sich wieder auf den Weg, um Amerikas lateinamerikanische Geschichte zu erkunden.

MSNBC hat die Reiseseriedes preisgekrönten Schauspielers für eine zweite Staffel verlängert. Die Verlängerung erfolgt etwas mehr als einen Monat nach der Ausstrahlung des Finales der ersten Staffel der Serie, die am 16. April auf dem Kabelsender debütierte und auch auf Peacock ausgestrahlt wurde. Die von den NBC News Studios produzierte Reisereportage wird auch in der zweiten Staffel auf MSNBC ausgestrahlt, die neuen Städte werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben."Ich freue mich so sehr auf die Gelegenheit, tiefer in Amerika einzutauchen, Lateinamerika weiter zu erforschen und zur Quelle unseres Glücks zu gehen!" sagte Leguizamo in einer Erklärung. "Mehr Latin-Legenden-Dinner, mehr Essen und Lachen!" In der ersten Staffel reiste der gebürtige New Yorker puerto-ricanischer und kolumbianischer Abstammung in fünf Städte, darunter seine Heimatstadt, Miami, Washington D.C., Chicago und Los Angeles sowie Puerto Rico.In der ersten von sechs Episoden waren prominente Gäste wie der Komiker George Lopez und der Filmemacher Robert Rodriguez zu Gast, aber auch Lokalmatadore, junge Schauspieler, führende Persönlichkeiten der Gemeinde und viele mehr. Unter der Regie des preisgekrönten Regisseurs Ben De Jesus wurde die Vergangenheit und Gegenwart der Latino-Gemeinschaften an den einzelnen Standorten erforscht."Es war uns eine Ehre und ein Vergnügen, diese Serie mit einem so talentierten, brillanten und leidenschaftlichen Partner wie John Leguizamo zu entwickeln und zu produzieren", sagte Liz Cole, Präsidentin der NBC News Studios. "Wir sind besonders stolz darauf, die reiche Kultur und den bedeutenden Beitrag der Latino-Gemeinschaft zu diesem Land in den Mittelpunkt zu rücken und dabei mit einem überwiegend lateinamerikanischen Redaktions- und Produktionsteam zusammenzuarbeiten. Wir hatten eine aufregende erste Staffel mit MSNBC Films, und wir freuen uns, auch bei Staffel 2 wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten."