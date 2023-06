Comeback-Termin für «Big Bounce» steht fest

TV-News

RTL macht aus der Trampolin-Show eine Samstagabendveranstaltung, die von Daniel Hartwich und Wolf-Christoph Fuß präsentiert wird.

Rund elf Monate liegt die Ankündigung des Comebacks der RTL-Showzurück, die letztmals im Frühjahr 2019 auf Sendung ging und damals noch von Matthias Opdenhövel und Wolf-Christoph Fuß moderiert wurde. Im Februar dieses Jahres verriet der Kölner Sender, dass Daniel Hartwich den zu ProSieben abgewanderten Opdenhövel ersetzen werde. Nun steht auch fest, wann die RTL-Allzweck-Moderatoren-Waffe seinen ersten Einsatz bei dem von Banijay produzierten Format haben wird. Die sechsteilige neuen Staffel, zu der zusätzlich auch eine anschließende Best-of-Folge zählt, startet am 22. Juli um 20:15 Uhr. Damit wechselt «Big Bounce» den Sendeplatz, vor der Pandemie gingen die ersten beiden Staffeln noch am Freitagabend über den Äther.Neben Hartwich und Fuß meldet sich noch ein weiteres Gesicht beim Publikum, denn in der dritten Folge wird einmalig Elmar Paulke für den am Aufzeichnungstrag verhinderten Fuß einspringen. Die Staffel besteht aus vier Qualifikationsshows sowie jeweils einem Halbfinale und Finale, in dem es am Ende 50.000 Euro zu gewinnen gibt. An den Start gehen die 240 besten Kandidaten aus über 3.000 Bewerbern. Der jüngste Teilnehmer ist neun Jahre und der älteste 61. RTL unterscheidet auch nicht zwischen Mann oder Frau, es zählt „nur die körperliche und mentale Topform, um den heißersehnten Buzzer zu drücken“.Neben altbekannten Hindernis-Klassikern wie den Wackelpilzen, der fliegenden Treppe und dem Sprungbrett sollen neue Attraktionen wie dem Drehkreuz, dem Kletterrad und den drehenden Tellern für Nervenkitzel beim Publikum sorgen. Außerdem müssen die Kandidaten die hängenden Kugeln und die Pendelbahn schnellstmöglich überwinden. Dabei werden sie von den Trampolinen teilweise in Höhen von bis zu 6 Metern katapultiert.