Vegane Küche on Tour: «Milena & Sophia» erobern die Zugspitze

Die Zwillinge starten eine Fahrradtour zur Zugspitze mit mobiler Küche. Damit wollen sie autark und vegan Kochen.

Von Nürnberg bis zur Zugspitze wollen die Zwillinge Milena und Sophia in der neuen Reality-Seriedes Bayerischen Rundfunks (BR) mit dem Fahrrad reisen. Mit Hilfe eines mobilen Küchenanhängers können die beiden ihre zwei großen Leidenschaften vereinen: Fahrradtouren und veganes Kochen. Ihr Ziel ist es vor Ort autark zu kochen und regionale Gerichte auf ihre eigene Art zuzubereiten. Dabei steht ihnen nur ein sehr begrenztes Budget zu Verfügung, sowie eine Zeitvorgabe, in der sie die Zugspitze erreichen müssen.Zudem haben sie keinen engen Reiseplan, lediglich sechs Zwischenstopps. Ziel ist es, die Landschaft abseits der bekannten Fahrradwege zu erkunden. Sie starten in Nürnberg und fahren durch Herrieden, Plankstetten, Au in der Hallertau, München und Lenggries, bis sie die Zugspitze schließlich erreichen. In den Ortschaften lernen sie die lokale Kultur kennen und probieren neue, ungewöhnliche Aktivitäten aus. Beispielsweise das Paragliding oder als Background-Sängerinnen einer jodelnden Rapperin.In sechs 30-minütigen Folgen werden die Zwillinge begleitet. Diese werden ab dem 6. August immer sonntags um 23.30 im BR-Fernsehen ausgestrahlt. Vorab sind alle Folgen ab dem 24. Juli in der ARD-Mediathek abrufbar. «Milena & Sophia – Twins on Bikes» ist eine Produktion von AlwaysOn Production.