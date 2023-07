«Angela Black» bekommt spanisches Remake

International

Die ITV-Serie wird von der Fernsehkette Atresmedia TV adaptiert.

Der spanische Fernsehsender Atresmedia TV hat sein Angebot an Primetime-Dramen erweitert und startet die Adaption von. Es ist die zweite ITV-Drama-Neuauflage von den «The Missing»-Schöpfern Harry und Jack Williams, nachdem der spanische Privatsender bereits «Liar» neu aufgelegt hatte. «Angela», wie die spanische Neuverfilmung heißt, wird von Buendía Estudios Vizcaya unter Beteiligung von Atresmedia TV produziert und soll im Herbst in Bilbao in Bizkaia in Produktion gehen.Der internationale Vertrieb von «Angela Black», einer Originalidee der Williams' Two Brothers Pictures, wird von All3Media International übernommen. Die neue Serie wird von Norberto López Amado inszeniert, der in den letzten zehn Jahren bei einigen der größten Hits im spanischen Fernsehen Regie geführt hat, wie «The Time in Between» und «El Príncipe» sowie zwei Episoden von «Liar».In der mittlerweile etablierten Sendeplanung wird «Angela» zunächst auf Atresplayer Premium, dem renommierten Premium-VOD-Dienst von Atresmedia, ausgestrahlt, bevor es auf Antena 3, dem frei empfangbaren Flaggschiff-Sender von Atresmedia, zu sehen ist. "Wir sind sehr glücklich über dieses neue Projekt, denn die Drehbücher sind wirklich sehr gut und wir stellen eine erstklassige Besetzung zusammen. «Angela Black» war sehr erfolgreich und passt sehr gut zu der Art von Fiktion, nach der wir suchen, wenn wir fragen, welche ausländischen Serien am interessantesten zu adaptieren sind", sagte Montse García, Direktorin für Fiktion bei Atresmedia TV.