Wie bestellt: «Extraction 2» läuft super

Natürlich war auch «Black Mirror» in den Charts vertreten.

Chris Hemsworth hat derzeit das meistgesehene Gesicht auf Netflix . Mit 42,2 Millionen Aufrufen war sein Filmvom 19. bis 25. Juni die Nummer eins auf Netflix, während sein Vorgänger, der Film «Extraction» aus dem Jahr 2020, mit 13,8 Millionen Aufrufen den zweiten Platz belegte. Dies ist die zweite Woche in Folge, in der es die Filme unter der Regie von Sam Hargrave geschafft haben, die beliebtesten Titel des Streaminganbieters zu werden.Auf der TV-Seite sprang die sechste Staffel vonin der ersten vollen Woche ihrer Verfügbarkeit vom zweiten auf den ersten Platz. Während des Zeitfensters vom 19. bis 25. Juni schalteten schätzungsweise 11,6 Millionen Menschen ein, gegenüber 11,3 Millionen in der Woche zuvor. Die Veröffentlichung der neuen Folgen führte auch zu einem Anstieg der Zuschauerzahlen für Staffel eins von «Black Mirror», die mit 2,3 Millionen Zuschauern auf Platz neun der Charts landete.Die vierte und letzte Staffel vonbelegte in ihrer zweiten Woche der vollen Verfügbarkeit den zweiten Platz der TV-Charts, nachdem sie in der vergangenen Woche mit 11,5 Millionen Zuschauern auf Platz eins stand. Während des Zeitfensters vom 19. bis 25. Juni wurde die Teenie-Komödie fünf Millionen Mal angeschaut. Die Staffeln eins und drei, die in der letzten Woche einen Aufschwung erlebten, kehrten diese Woche nicht in die Charts zurück.